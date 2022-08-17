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قنصل البحرين يزور شرطة دبي

سعود النصف وخليل المنصوري والحضور خلال اللقاء(من المصدر)
18 أغسطس 2022 02:09

دبي (الاتحاد)-

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 زار السفير سعود حسن النصف، القنصل العام لمملكة البحرين الشقيقة في دبي، القيادة العامة لشرطة دبي، وكان في استقباله اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور العميد سعيد العيالي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة، والعقيد عادل الجوكر، مساعد المدير العام للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، وعدد من الضباط. ورحب اللواء خليل المنصوري في بداية اللقاء، بقنصل عام مملكة البحرين الشقيقة، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليه بما يعزز علاقات الأخوة والتعاون بين الجانبين.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والقنصلية البحرينية، ومناقشة آخر المستجدات وتبادل الأحاديث الودية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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