شرطة الشارقة تتلقى مشاركات «الجاهزية للمستقبل»

الشارقة (الاتحاد)

تواصل القيادة العامة لشرطة الشارقة‏ بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، تلقي مشاركات مسابقة «الجاهزية للمستقبل»، التي أعلنت عنها في أغسطس الجاري، برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وأكدت إن أخر موعد لاستلام المشاركات هو 31 ديسمبر المقبل، حيث تهدف الجائزة إلى فتح الفرصة أمام الباحثين والوحدات البحثية ومراكز ومؤسسات استشراف المستقبل، للمشاركة عبر ‏تقديم تصور لمستقبل العمل الأمني بدولة الإمارات وفق معايير وآليات الاستشراف الحديثة، بما يضمن وضع سيناريوهات محتملة قابلة لتطبيق آليات مواجهة الجرائم والظواهر والتحديات المستقبلية الأمنية، مع ضرورة توافقها مع المعايير العالمية، وذلك تأكيداً على أهمية المساهمة المجتمعية ودورها الهام في تعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات.

وأكد المقدم الدكتور عبدالله محمد الحيايي، الأمين العام لجائزة الجاهزية للمستقبل، أن تنظيم مثل هذه المسابقات يساهم بشكل مباشر وفعّال في تبني الدراسات الاستشرافية في المؤسسات الحكومية التعليمية كافة، والمجتمع بفئاته المختلفة ودورها في تحسين جودة حياة المجتمع من أجل صناعة مستقبل أفضل، ودعم طموحات القيادة الأمنية والمجتمعية في تنفيذ توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة. وأشار إلى إن الجائزة تضم فئتين رئيسيتين ‏متمثلة في فئة مؤسسات استشراف المستقبل والمراكز البحثية والجامعات داخل الدولة وخارجها، وفئة الباحثين والخبراء وطلبة المؤسسات التعليمية للمرحلة الجامعية والدراسات العليا، ومنتسبي قوة الشرطة والأمن، وتقدر الجوائز المالية للمراكز الأولى بقيمة 50 ألف دولار أميركي، بحيث تكون جوائز الفئة الأولى بقيمة 17 ألف دولار للمركز الأول، و10 آلاف دولار للمركز الثاني، و5 آلاف دولار للمركز الثالث، فيما تشمل جوائز الفئة الثانية 10 آلاف دولار للمركز الأول، و5 آلاف دولار للمركز الثاني، و3 آلاف دولار للمركز الثالث، كما سيمنح جميع المشاركين الذين اجتازوا مرحلة التقييم والفرز الأولي مكافأة بقيمة 1500 دولار.