مقابلات للراغبين بالالتحاق بالدراسات العليا

دبي (الاتحاد)

واصلت لجنة المقابلات الشخصية لبرامج الأكاديمية، برئاسة العقيد الدكتور أحمد محمد يوسف الشحي، عميد أكاديمية شرطة دبي، مقابلات الطلبة الراغبين بالالتحاق في برامج الدراسات العليا، وبرنامج الدراسات المسائية المنتظمة للعام الأكاديمي 2023/2022م.

وأكد العقيد الشحي، أن اللجنة تحرص وبتوجيهات الإدارة العليا للأكاديمية، على استقطاب الطلبة المتميزين علميا، الذين تنطبق عليهم الشروط الواجب توافرها بما ينسجم مع اللائحة التنظيمية في الأكاديمية، وفق اشتراطات وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال سلسلة اختبارات تقييمية لمهاراتهم وقدراتهم من حيث المستوى العلمي ومهارات التواصل والقدرة على اتخاذ القرار، وضمن أسس ومعايير مدروسة، تسهم في تخريج كوادر علمية على كفاءة عالية من العلم والمعرفة تخدم الأهداف والغايات والتطلعات المستقبلية التي تسعى إلى تحقيقها القيادة العامة لشرطة دبي.