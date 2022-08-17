«تدوير» تدرس جدوى تحويل الغازات الدفيئة إلى طاقة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) توقيع عقد استشاري مع شركة كيو للاستشارات العالمية، بهدف إجراء دراسة جدوى لتطوير مشروع استخراج الغازات الدفيئة المتولدة في مكب النفايات في الظفرة وتحويلها إلى مصادر طاقة صديقة للبيئة، وذلك بما ينسجم مع خطة المركز الرامية إلى تحقيق نتائج أكثر فاعلية على صعيد إدارة النفايات واتباع أفضل سبل معالجتها والتعامل السليم معها.

وبموجب العقد الاستشاري الذي أبرمه المركز، ستقدم شركة كيو للاستشارات العالمية خدمات استشارية ودراسة جدوى تشمل الجوانب الفنية والمالية والبيئية لتطوير وتشغيل مشروع استخراج وتحويل الغاز إلى مصادر طاقة صديقة للبيئة، بما فيها دراسة متطلبات السوق المحلي واحتياجات الدولة للمشروع ومجالات الاستفادة من الغازات الدفيئة المتولدة في مكب النفايات في الظفرة. كما يشمل العقد عمليات الحفر واختبارات ضخ الغاز والكميات المتوقع توليدها خلال 10 سنوت ضمن الموقع المحدد، فضلاً عن تقييم خصائص الغاز المستخرج، وستعمل شركة كيو على تطوير وإعداد شروط المناقصة قبل فتح باب تقديم العطاءات لترسية المشروع. وقال المهندس عبد المحسن مبارك الكثيري، مدير إدارة المشاريع والمنشآت في مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير): «يأتي توقيع العقد في إطار جهود المركز الرامية إلى تعزيز التعاون مع الجهات المختصة لتطوير خدمات معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة واستثمارها بشكل مستدام وآمن يدعم الاقتصاد الوطني ويخدم أهداف التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي، وذلك بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية للمركز الجاري تنفيذها تماشياً مع رؤية أبوظبي 2030». وأضاف: «نتطلع من خلال العقد الاستشاري إلى تنفيذ المشروع بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات المتبعة وبما يلبي متطلبات إمارة أبوظبي والخاصة بتعزيز مصادر الطاقة الصديقة للبيئة نحو تحقيق مستقبلاً أكثر إشراقاً واستدامة للأجيال القادمة».

جهود بيئية

حقق مكب النفايات في الظفرة جهوداً بيئية مميزة تمثلت في استخراج وفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من المكب وذلك لتقليل الآثار البيئية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ففي العام الماضي 2021 تم استخراج 25.524 طناً من النفايات، وخلال النصف الأول من العام الجاري 2022، تم استخراج 12.542 طناً من النفايات بغرض إعادة استخدامها وتدويرها ومنها مخلفات البلاستيك، الورق والكرتون، الحديد، الخشب، والألومينيوم.