طقس مغبر وغائم جزئياً

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً. وقال المركز في نشرته اليومية إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كلم/س، تصل إلى 40 كلم/س... ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 17:46 والمد الثاني عند الساعة 06:00 والجزر الأول عند الساعة 10:59 والجزر الثاني عند الساعة 00:06 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 13:32 والمد الثاني عند الساعة 03:32 والجزر الأول عند الساعة 20:55 والجزر الثاني عند الساعة 08:21.