الخميس 18 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عبدالله بن زايد يؤكد عمق العلاقات بين الإمارات والهند

عبدالله بن زايد يؤكد عمق العلاقات بين الإمارات والهند
17 أغسطس 2022 20:54

 توجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بالتهنئة إلى جمهورية الهند الصديقة قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الاحتفال بذكرى استقلال البلاد. 

وقال سموه بهذه المناسبة إن البلدين الصديقين وقيادتهما ترتبطان بعلاقات قوية ومتميزة، ونجحا في ترسيخ نموذج متطور ومستدام للشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أثمرت العديد من الإنجازات في المجالات كافة. 

وأكد سموه إلى أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تمتلكان إرادة قوية لتعزيز علاقات التعاون المشترك لمصلحة شعبيهما وبما يسهم في دعم المسارات التنموية في كلا البلدين، معربا عن تمنياته لجمهورية الهند الصديقة وشعبها التقدم والازدهار والرخاء.

أخبار ذات صلة
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تختتم النسخة الثانية من برنامجها التنفيذي
تاكسي دبي تعزز خدمات النقل المدرسي
المصدر: وام
الإمارات
الهند
عبدالله بن زايد
آخر الأخبار
عمار النعيمي يرحب بسفير إسبانيا (وام)
الإمارات
ولي عهد عجمان يستقبل  سفير إسبانيا
اليوم 02:09
عمار النعيمي خلال تقديمه واجب العزاء (وام)
الإمارات
ولي عهد عجمان يعزي في وفاة عبدالكريم عزمي
اليوم 02:09
«علاقات الشارقة» تطلع على تجارب مدن كوريا الجنوبية
الإمارات
«علاقات الشارقة» تطلع على تجارب مدن كوريا الجنوبية
اليوم 02:09
البرنامج يعزز مهارات المشاركين ومعارفهم في مجال الذكاء الاصطناعي ( أرشيفية)
الإمارات
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تختتم النسخة الثانية من برنامجها التنفيذي
اليوم 02:09
الحافلات المدرسية مزودة بمنظومة متكاملة من أحدث التقنيات (من المصدر)
الإمارات
تاكسي دبي تعزز خدمات النقل المدرسي
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©