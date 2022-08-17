تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً. وقال المركز، في نشرته اليومية، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 17:46 والمد الثاني عند الساعة 06:00 والجزر الأول عند الساعة 10:59 والجزر الثاني عند الساعة 00:06. في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 13:32 والمد الثاني عند الساعة 03:32 والجزر الأول عند الساعة 20:55 والجزر الثاني عند الساعة 08:21.