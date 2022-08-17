شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة "برد صيفهم" للعمال بالتعاون مع مركز بلدية مصفح

نفذت شرطة أبوظبي مبادرة "برد صيفهم" للعمال في المواقع الإنشائية بمنطقة المصفح، اشتملت على توزيع الوجبات والمشروبات الباردة، بالتعاون مع إدارة خدمات وإسعاد المجتمع بمركز بلدية مصفح وشركة أبوظبي للمواد الغذائية.

وأوضح المقدم يوسف محمد المهيري مدير مركز شرطة مصفح أن المبادرة تأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي في تعزيز التعاون والعطاء وتوعية أصحاب الشركات للمحافظة على صحة وسلامة العاملين.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتحقيق مبدأ التكافل والترابط الاجتماعي من خلال التخفيف عن شريحة العمال في المناطق المفتوحة خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف وتأكيد دور العمال الريادي في مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها إمارة أبوظبي.