سلطان القاسمي يتفقد مبنى مركز المؤتمرات ومجمع المحاكيات البحرية في «أكاديمية النقل البحري»

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم، مبنى مركز المؤتمرات، ومبنى مجمع المحاكيات البحرية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. واطلع سموه خلال تفقده مبنى مركز المؤتمرات على المخططات الخاصة بمرافق ومحتويات المبنى الذي يضم مسرحاً وعيادة وقاعة متعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى توفير مواقع لمحلات، ومكتبة، وخدمات متنوعة. واطلع سموه على المسرح المتميز في مركز المؤتمرات الذي يضم 900 كرسي، تم توزيعها بطريقة متدرجة لتوفر الانسيابية في الحركة والاستمتاع بمشاهدة خشبة المسرح بشكل كامل، بالإضافة إلى تنوع الوسائل والتقنيات الحديثة المستخدمة فيه، وسيخصص المسرح لتقام عليه مختلف المناسبات والمؤتمرات وتنظيم حفلات التخرج وغيرها. وخلال تفقد صاحب السمو حاكم الشارقة، مبنى مجمع المحاكيات البحرية بالأكاديمية، زار سموه عدداً من المختبرات العلمية المتقدمة التي تضمها الأكاديمية لأغراض تعليم وتدريب الطلبة في مختلف الفصول الدراسية، إلى جانب أغراض تدريب المتخصصين العاملين في مجالات النقل البحري. واطلع سموه على المختبرات المصغرة لمركز قيادة السفينة، والتي تتضمن تجربة محاكاة قيادة السفينة كنموذج تدريبي يُمكّن الطلبة من التعرف على محتويات مقصورة القيادة وأدوار قائد السفينة بصورة كاملة. ويتضمن كل مختبر خمسة مجسمات حقيقية متكاملة لمقصورة قيادة السفينة بكامل محتوياتها وأجهزة الضبط الملاحية والاتجاهات، إلى جانب التحكم الصوتي وشاشات كبيرة لبيان خط سير السفينة وكيفية التعامل مع أحوال الطقس المختلفة خلال رحلة السفينة. كما توقف سموه عند مختبر التدريب متعدد الاستخدامات، حيث تعرّف على ما يضمه المختبر من أجهزة حاسوب لأغراض التدريب العلمية التي تشمل التخصصات البحرية التي تطرحها الأكاديمية للطلبة والمسارات العلمية والتكنولوجية المتنوعة. رافق سموه خلال الزيارة الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والمهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس هيئة تنفيذ المبادرات «مبادرة»، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، والدكتورة محدثة الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والدكتور هاشم عبدالله الزعابي مدير الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة.