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570 طلعة جوية لطيران شرطة أبوظبي في 6 أشهر

570 طلعة جوية لطيران شرطة أبوظبي في 6 أشهر
17 أغسطس 2022 10:39

نفذت إدارة طيران شرطة أبوظبي  570 طلعة جوية في إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2022م ، تضمنت 41 طلعة للإسعاف الجوي، و238 طلعة عمليات شرطية، 177 طلعة تدريبية، بالإضافة إلى 114 طلعة لمهام أخرى. 

وأكد العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي، مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية أن الإدارة بطواقمها وكوادرها تواكب جميع التطورات التي تلبي متطلبات شرطة أبوظبي من دعم وإسناد للوحدات الأمنية والشرطية على مدار 24 ساعة ووفق أفضل الممارسات المتطورة. 

وأشار إلى الاستجابة دائماً للحالات الطارئة ومصابي الحوادث المرورية ونقلهم للمستشفيات المتخصصة لتلقي العلاج  من خلال طائرات مجهزة  بأحدث المعدات الطبية وكوادرها الذين تم تدريبهم وتأهيلهم على أعلى المستويات والممارسات. 

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ولفت إلى حرص الإدارة على تلبية النداءات الإنسانية والوصول إلى مواقع البلاغات، ضمن زمن الاستجابة، لإنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية الإنسانية في المناطق التي يتعذر الوصول إليها والطرق الخارجية أو للذين انقطعت بهم السبل، سواء في البر أو البحر. 

وأكد الحرص على إعداد وتأهيل المنتسبين من طيارين ومسعفين جويين وملاحين وأطباء وممرضين ومهندسين فنيين وإداريين، من خلال الدورات التخصصية النظرية والعملية،  لتأدية جميع المهام المطلوبة في النطاق الجغرافي للإدارة. 

و ذكر أن الادارة عقدت 28 دورة طيران تشبيهي التحق بها 57 طيار، ودورة للطيران التحويلي بمشاركة طيارين، إلى جانب عدد من الدورات مثل دورة قائد طائرة، دورة طيران العدادات، البحث والإنقاذ، دورات طيران تحويلية على أحدث الطائرات، إلى جانب المحاضرات والتمارين والورش المختلفة  وتطوير أداء المنتسبين وتدريبهم على أحدث التقنيات العلمية الحديثة،  وإلحاقهم  بدورات داخل وخارج الدولة في طب الطيران وصيانة الطائرات وغيرها من الدورات. 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإسعاف الجوي
شرطة أبوظبي
أبوظبي
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