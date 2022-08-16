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إعفاء 55 مشروعاً رائداً من رسوم الخدمات الحكومية

سلطان بن أحمد خلال ترؤسه الاجتماع (وام)
17 أغسطس 2022 02:18

الشارقة (وام)

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 ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مكتب سمو الحاكم. بحث الاجتماع العديد من الموضوعات الحكومية العامة، واطلع على جملة من التقارير حول أداء الدوائر والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى مستجدات العمل في القطاعات التنموية.
وضمن دعم المجلس الدائم للشباب وتوفير الحوافز للدخول في ريادة الأعمال، اعتمد المجلس إعفاء عدد من المشاريع الريادية المدعمة من قبل مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» من رسوم الخدمات الحكومية، وتضم الدفعة الجديدة 55 مشروعاً رائداً في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة. واطلع المجلس على تقرير أداء دائرة الخدمات الاجتماعية للنصف الأول من عام 2022م، وتضمن التقرير عدداً من المؤشرات التي شملت الرفاه الاجتماعي، والرعاية والحماية الاجتماعية، وأداء خدمة المجتمع.
وتناول مؤشر أداء الرفاه الاجتماعي طلبات المساعدات الاجتماعية والتي ارتفعت مقارنة بالنصف الأول لعام 2021م، بالإضافة إلى أعداد المستفيدين من الإعانات الاجتماعية والتي زادت بنسبة 22‎‎%، كما تناول المؤشر خدمات التمكين الاقتصادي وغيرها من الخدمات. وتناول مؤشر أداء الرعاية والحماية الاجتماعية والخدمات المقدمة مثل طلبات الرعاية المنزلية وخدمات العلاج الطبيعي والفحوص، ومنتسبي أندية الأصالة والخدمات الصحية وخدمات القصر والحماية. أما مؤشر أداء خدمة المجتمع فتناول المشاركين في الفرص التطوعية الذين بلغ عددهم 4762 متطوعاً وأعداد البرامج التثقيفية والاجتماعية، بالإضافة إلى تراخيص مزاولة المهن الاجتماعية.

الشارقة
الخدمات الحكومية
مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية
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