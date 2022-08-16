عمار النعيمي يبحث مع سفير المكسيك علاقات التعاون بين البلدين

عجمان (وام)

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم، أمس، لويس ألفونسو دي ألبا غونغورا، سفير المكسيك لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه. ورحب سمو ولي عهد عجمان بالسفير المكسيكي، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في مهام عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية والصداقة التي تربط دولة الإمارات والمكسيك في مختلف المجالات، كما تم تبادل الأحاديث الودية التي من شأنها أن تعزز تلك العلاقة بين البلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأثنى السفير المكسيكي على علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وتوطيدها في القطاعات كافة، بما يتفق ويتناسب مع المصلحة المشتركة ويدعم رؤية وتطلعات الحكومتين، مشيداً بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات عامة وإمارة عجمان خاصة.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، وحمد راشد النعيمي، مدير ديوان الحاكم، وسالم سيف المطروشي، نائب مدير ديوان الحاكم، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.