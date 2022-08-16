الأربعاء 17 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عمار النعيمي يبحث مع سفير المكسيك علاقات التعاون بين البلدين

عمار النعيمي خلال استقباله سفير المكسيك (وام)
17 أغسطس 2022 02:18

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
تالية عثمان بطلة «تحدي القراءة العربي» في السودان
«إرث» و«الوثبة».. شراكة مجتمعية ورسالة إنسانية

 استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم، أمس، لويس ألفونسو دي ألبا غونغورا، سفير المكسيك لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه. ورحب سمو ولي عهد عجمان بالسفير المكسيكي، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في مهام عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة. 
وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية والصداقة التي تربط دولة الإمارات والمكسيك في مختلف المجالات، كما تم تبادل الأحاديث الودية التي من شأنها أن تعزز تلك العلاقة بين البلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 
وأثنى السفير المكسيكي على علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وتوطيدها في القطاعات كافة، بما يتفق ويتناسب مع المصلحة المشتركة ويدعم رؤية وتطلعات الحكومتين، مشيداً بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات عامة وإمارة عجمان خاصة. 
حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، وحمد راشد النعيمي، مدير ديوان الحاكم، وسالم سيف المطروشي، نائب مدير ديوان الحاكم، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

عجمان
عمار النعيمي
المكسيك
الإمارات
آخر الأخبار
«الإمارات دبي الوطني»: تعزيز تجربة عملاء الاقتصاد الافتراضي الجديد
الاقتصادي
«الإمارات دبي الوطني» يطلق برنامجاً لمسرّعات شركات الميتافيرس الناشئة
اليوم 15:24
علما إسرائيل وتركيا (تعبيرية)
عربي ودولي
إسرائيل تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا
اليوم 15:22
مسافرون عبر مطار دبي
الاقتصادي
28 مليون مسافر من مطار دبي خلال النصف الأول
اليوم 15:19
تسارع النمو الاقتصادي في الإمارات
الاقتصادي
«يو. بي. اس»: زخم النمو في الإمارات يتسارع منذ بداية 2022
اليوم 15:17
الطيار الأوكراني المقتول
عربي ودولي
بعد أيام من تكريمه.. مقتل أفضل طيار أوكراني
اليوم 15:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©