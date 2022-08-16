مسابقة «الشيخة فاطمة للقرآن الكريم» للإناث تنطلق أكتوبر المقبل

دبي (وام)

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بدء خططها لتنظيم مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للإناث في دورتها السادسة خلال أكتوبر المقبل. وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة: إن الاستعدادات لهذه المسابقة بدأت مبكراً عبر الانتهاء من مخاطبة أكثر من 136 دولة وجالية حول العالم للمشاركة، في ظل ما تبديه معظم الدول والجاليات المسلمة من اهتمام كبير وحرص على المشاركة في هذه المسابقة بانتظام.

إبراهيم بوملحة

وأضاف أن المسابقة تحمل اسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي تحظى بوقع خاص في نفوسنا وشعوب العالم.

وأشاد بوملحة بالدور الكبير والرعاية الكريمة التي يوليها راعي الجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سموه المستمرة لجميع فعالياتها. وأكد أن جميع وحدات الجائزة تستعد حالياً لوضع خططها التنفيذية لتنظيم هذه الدورة على أكمل وجه، كما هو الحال دائماً في جميع الفعاليات والمسابقات التي تنظمها الجائزة على مدار العام باحترافية وبجدارة وبتنسيق عالي المستوى مع كافة الجهات المختصة في الدولة، وهو ما أكسب الجائزة السمعة والمكانة الرفيعة بين مثيلاتها من المسابقات القرآنية حول العالم. وعن الجدول الزمني للمسابقة لفت إلى أن جدول المسابقة سيبدأ مع الموعد المتوقع لوصول المتسابقات وأعضاء لجنة التحكيم الدولية اعتباراً من 28 سبتمبر المقبل، على أن تبدأ الاختبارات المبدئية بتاريخ 30 سبتمبر، وسوف تبدأ فعاليات المسابقة في يوم السبت الأول من أكتوبر 2022 وتستمر حتى تاريخ 5 أكتوبر المقبل، على أن يقام الحفل الختامي 7 أكتوبر 2022.

شروط

أوضح المستشار بوملحة أنه من شروط المشاركة في هذه المسابقة ألا يزيد عمر المرشحة على 25 عاماً وأن تكون حافظة للقرآن الكريم كاملاً مع التجويد، وستحصل الفائزة بالمركز الأول على 250000 درهم، والمركز الثاني على 200000 درهم، والمركز الثالث على 150000 درهم، والمركز الرابع على 65000 درهم، والمركز الخامس على 60000 درهم، والمركز السادس على 55000 درهم، والمركز السابع على 50000 درهم، والمركز الثامن على 45000 درهم، والمركز التاسع على 40000 درهم، والمركز العاشر على 35000 درهم، وما دون المركز العاشر من الحاصلات على نسبة 80% فما فوق ستحصلن على جائزة قدرها 30000 درهم لكل منهن، والحاصلات على درجة 70% إلى 79% ستحصل كل منهن على 25000 درهم، والحاصلات على نسبة 69% فأقل ستحصل كل منهن على مبلغ 20000 درهم.