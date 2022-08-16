خبير عالمي: التحول الرقمي يدعم الإعلام

أبوظبي (وام)

أكد الدكتور مارك فان ريجمينام، الخبير العالمي في المجال الرقمي، أن سرعة تبني التحول الرقمي يعد إحدى الطرق الأكثر فعالية لضمان استمرار تطور وموثوقية المؤسسات ووسائل الإعلام الرقمية أو التقليدية، وتعزيز قدرتها على المنافسة، مثمناً الشراكة التي أبرمت مؤخراً بين وكالة أنباء الإمارات وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. وقال الخبير الرقمي في مقال له نشره موقع «Datafloq»، وهي مطبوعة على الإنترنت في هولندا، إنه يجب أن تضمن المؤسسات الإعلامية أن فرقها تواكب ابتكارات الصناعة الرقمية، وإلا فإنهم يخاطرون بعدم مواكبة الثورة الرقمية. وأشار في هذا الصدد إلى إبرام وكالة أنباء الإمارات «وام» مؤخراً شراكة استراتيجية مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (MBZUAI).

وأضاف «ستتمحور الشراكة بين وكالة أنباء الإمارات والجامعة بشكل مباشر حول التعاون بين وسائل الإعلام والذكاء الاصطناعي، وذلك قبيل انعقاد الكونجرس العالمي للإعلام في نوفمبر المقبل... فيما سيتم تخصيص مقاعد لموظفي (وام) للدراسة في البرنامج التنفيذي للجامعة، وافتتاح مختبر الذكاء الاصطناعي داخل (وام)».