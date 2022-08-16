10 ملايين درهم لدعم مستشفى حمدان  بن راشد الخيري بدبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الجليلة، وهي عضو في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أن موفق أحمد القداح، مؤسس ورئيس مجموعة «ماج القابضة» وأبناءه تبرعوا بـ10 ملايين درهم لدعم مستشفى حمدان بن راشد الخيري في دبي لرعاية مرضى السرطان، وهو أول مستشفى من نوعه يستقبل مرضى السرطان في دولة الإمارات من غير القادرين على تحمل كلفة العلاج مجاناً. وسوف يكون المستشفى، الذي سُمي على اسم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، صرحاً طبياً شاملاً رفيع المستوى، مجهزاً بأحدث المعدات والتقنيات العلاجية، كما سيستقطب كادراً طبياً مؤهلاً من أطباء مختصين وطواقم تمريضية مدربة، إلى جانب قيامه بدور بحثي وتدريبي رائد، عبر استكشاف تقنيات علاجية جديدة لأمراض السرطان.

ويتألف المستشفى الجديد، الذي سيتم بناؤه على مرحلتين، من سبعة طوابق. ومن المقرر أن يصبح أول مستشفى يُبنى بالكامل بوحدات سابقة التجهيز في دبي، وسيتم تجهيزه بأحدث التقنيات الطبية والعلاجية، حيث سيقدم المستشفى خدماته العلاجية إلى نحو 30 ألف مريض سنوياً.

وقال الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة: «تتصدّر صحّة ورفاهية المواطنين والمقيمين أولويات مؤسسة الجليلة. وسيضطلع مستشفى حمدان بن راشد الخيريّ لرعاية مرضى السرطان بدور رائد في رعاية المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج. ‏ويشكّل دعم المتبرّعين جزءاً أساسياً من نجاحنا في تطوير هذا المستشفى الحديث، ونحن ممتنّون للتبرّع السخيّ الذي قدّمه موفق أحمد القداح، مؤسس ورئيس مجموعة «ماج القابضة» وأبناؤه».

عطاء

قال موفق أحمد القداح: «إنه لمن دواعي فخرنا أن ندعم مستقبل مجتمعنا وهذه الأمة. إن إعطاء الوقت والمال هو هدية غير مشروطة لها القدرة على تغيير الحياة وتحقيق الخير في العالم. ونرى أنه من واجبنا أن نخلق فرصة لترسيخ ثقافة تقوم على المساهمة في علاج المرضى في جميع أنحاء العالم. ويشرفنا أن ندعم مؤسسة الجليلة في جهودها النبيلة المتمثلة بإنشاء مستشفى حمدان بن راشد لرعاية مرضى السرطان».