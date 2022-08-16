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الإمارات

سارة شهيل: الإمارات رائدة في ترسيخ العمل الإنساني

سارة شهيل: الإمارات رائدة في ترسيخ العمل الإنساني
17 أغسطس 2022 02:18

أبوظبي (الاتحاد)

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أكدت سارة شهيل، المدير العام لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن دولة الإمارات تواصل العمل على ترسيخ مكانتها لتبقى وطناً للخير والإنسانية ونموذجاً يحتذى به في العطاء والتسامح والعمل الإنساني.
ونوهت في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، بأن إمارات الخير، بقيادتها وشعبها وقطاعاتها المختلفة، تقدم دعمها للمؤسسات الإنسانية على كافة الأصعدة على المستوى المحلي والاتحادي، كما أشادت بامتداد أيادي الدولة البيضاء إلى شتى بقاع الأرض، مما عزز قوتها ووفر لها فرصاً سانحة لتوثيق روابط التعاون مع المنظمات الدولية والجهات الإقليمية. وأكدت أن العلاقات الحسنة بين دولة الإمارات والدول الأخرى أتاحت لمؤسسات القطاع الاجتماعي فرصاً للعمل مع السفارات والمؤسسات الإنسانية المعنية في الداخل والخارج، مضيفةً أن دولة الإمارات تحظى بشبكة واسعة من الدول الشقيقة والصديقة التي تتآزر معها وتشاركها في تحقيق تطلعاتها نحو العمل الإنساني.
وأفادت بأن روح التسامح، التي تعم أرجاء الإمارات، انعكست على قطاعها الاجتماعي، الذي يسعى للنهوض بالإنسان بغض النظر عن جنسه أو لونه أو دينه، ويضع الجانب الإنساني دائماً في المقام الأول.

سارة شهيل
الإمارات
دائرة تنمية المجتمع
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