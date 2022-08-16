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«محمد بن راشد للابتكار الحكومي» يشارك في أسبوع البرازيل للابتكار

«محمد بن راشد للابتكار الحكومي» يشارك في أسبوع البرازيل للابتكار
17 أغسطس 2022 02:18

دبي (الاتحاد)

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شارك مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، تجربة حكومة دولة الإمارات في نشر وتعميم ثقافة وممارسات الابتكار في مجالات العمل والحياة، وقصة نجاح شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر»، ضمن فعاليات أسبوع البرازيل للابتكار 2022، الحدث الأكبر من نوعه على مستوى قارة أميركا اللاتينية الذي نظم خلال الفترة من 8 إلى 10 أغسطس.
وشارك المركز في حلقة نقاشية بعنوان «الحكومة والمرونة: حالات تحويلية»، تحدثت فيها مريم المنصوري من مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وماريان نياكسو أمين عام حكومة رومانيا، وآرون مانيام نائبة وزير الصناعة والمعلومات في وزارة التجارة والصناعة في سنغافورة، وسيدروتن نايم مديرة مركز أبحاث الزراعة المستدامة وعلم الأمراض في الكلية الدولية للأعمال في إندونيسيا، وإيديما أوتوكون الشريك المؤسس لمؤسسة «لاديما» في نيجيريا.
وعقد وفد مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي المشارك في فعاليات أسبوع البرازيل للابتكار، سلسلة اجتماعات ثنائية مع عدد من المسؤولين في مجال الابتكار الحكومي من مختلف حكومات العالم.
وقالت عبير تهلك، مديرة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي: إن مشاركة المركز في هذا الحدث الدولي المهم، جاءت في إطار الشراكة البناءة بين «الإمارات تبتكر» وأسبوع البرازيل للابتكار، الهادفة لتعزيز التعاون والتكامل بين الحكومات وبين القطاعين الحكومي والخاص والدول والمجتمعات، ودعم جهود التنمية وتشكيل فرص مستقبلية جديدة للمجتمعات حول العالم.

مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي
البرازيل
الإمارات
الإمارات تبتكر
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