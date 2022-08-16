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جلسات تواصل خلال «آيسنار أبوظبي 2022»

من فعاليات الدورة السابقة لآيسنار أبوظبي (من المصدر)
17 أغسطس 2022 02:18

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) بالتعاون مع وزارة الداخلية، أكثر من 23 جلسة تواصل رفيعة المستوى خلال النسخة السابعة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار أبوظبي)، وذلك خلال الفترة من 10 وحتى 12 أكتوبر 2022 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وتركز الجلسات على 3 محاور رئيسة، وهي مستقبل الشرطة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتستقطب مجموعة بارزة من صناع القرار والخبراء والمختصين البارزين في مجالات الأمن الوطني وإنفاذ القانون من مختلف دول العالم، فيما تناقش مجموعة من القضايا المهمة، والموضوعات المختلفة، بما فيها أمن الحدود، والأمن الإلكتروني، ومكافحة أنظمة الطائرات بدون طيار، وغيرها من الموضوعات.
وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الدولي للأمن الوطني، ودرء المخاطر الحرص على تقديم نسخة متميزة من هذا الحدث العالمي تعزز من جودة الحياة في المجتمع الإماراتي وبشكل خاص في مجالات الأمن والحماية والوقاية، مؤكداً العمل بشكل تكاملي مع كافة الشركاء والمؤسسات المعنية للخروج بنسخة استثنائية تعزز نجاحات هذا الحدث في مجالات استخدام التكنولوجيا في المجالات الأمنية والشرطية.
وقال سعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة لـ«أدنيك»: «يتماشى تنظيم المعرض والإشراف على جلسات التواصل مع استراتيجية أدنيك في دعم القطاعات الرئيسية الواعدة، وتوفير الفرصة لنقل وتبادل الأفكار والخبرات والمعارف بما يسهم في تطوير القدرات والكفاءات الوطنية، وتعزيز دورها في تعزيز تنافسية للشركات الوطنية على المستويين المحلي والدولي في هذه المجالات الحيوية».

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استعراض
يستعرض آيسنار أبوظبي مجموعةً واسعة من التقنيات المتعلقة بالطب الشرعي الرقمي، ومكافحة البرامج الضارة ومكافحة البريد العشوائي ومكافحة الفيروسات، إلى جانب العوامل البشرية، والحوكمة، والامتثال، واستمرارية الأعمال، والاستجابة للحوادث، وأيضاً إدارة الهوية والوصول، وأمن التطبيقات، ويسلّط الضوء على مواضيع مختلفة مثل أمن وحماية إنترنت الأشياء والأمن السحابي، وغيرها من المجالات ذات الصلة.
ويتوقع أن تشهد النسخة السابعة التي تنظمها شركة أبوظبي الوطنية للمعارض بالتعاون مع وزارة الداخلية، نجاحاً باهراً.

 

آيسنار أبوظبي
شركة أبوظبي الوطنية للمعارض
أدنيك
وزارة الداخلية
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