جامعة الإمارات تستعد لاستقبال 2898 طالباً مستجداً

العين(الاتحاد)

أنهت جامعة الإمارات العربية المتحدة، الاستعدادات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد 2022-2023 باستقبال 2898 طالباً وطالبة، من كافة التخصصات الأكاديمية، منهم 2621 طالبة و277 طالباً.

وقام الدكتور غالب الحضرمي البريكي، مدير الجامعة بالإنابة، ترافقه الدكتورة عائشة سالم الظاهري، النائب المشارك لشؤون الطلبة، والدكتور ماثيو إيفانس- نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بالإنابة، وخلفان الظاهري، القائم بأعمال الأمين العام بالإنابة، والمهندس محمد العوين، مدير إدارة المرافق الجامعية، بتفقد مرافق الحرم الجامعي، سيما السكن ومراكز الأنشطة والقاعات الدراسية والمختبرات للاطمئنان على كافة التجهيزات.

وأكد الدكتور غالب الحضرمي البريكي على أهمية توفير كل المقومات الداعمة للطالب، كون جامعة الإمارات العربية المتحدة، «جامعة المستقبل» والتي ساهمت وما زالت تُسهم في إبراز وتعزيز مكانة الدولة عالمياً في مجالات العلم والبحث والابتكار والاستكشاف؛ نظراً لما تضمه من كفاءات وخبرات متميزة تُسهم في تحقيق التميز والريادة والتنمية المستدامة في الدولة، وفق رؤية قيادتنا الرشيدة. واطلع مدير الجامعة على كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الطلبة، وعبر عن تقديره للجهود المبذولة التي يقوم بها العاملون في الجامعة. وأشارت الدكتورة عائشة سالم الظاهري، إلى أن إدارة الجامعة أنهت كافة الإجراءات لبدء العام الأكاديمي بسلاسة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير كافة الخدمات والمرافق الخدمية في الحرم الجامعي.