«الشباب لبناء الوعي» يوصي بتعزيز الانتماء الوطني

القاهرة (وام)

دعا ملتقى «حديث الشباب العربي لبناء الوعي» الذي اختتمت فعالياته أمس في العاصمة المصرية القاهرة، إلى تضافر الجهود العربية والإفريقية لتعظيم الاستثمار في الشباب وتنمية وعيهم بقضايا الوطن، وتعزيز الانتماء الوطني لديهم لحمايتهم من الأفكار الهدامة والمتطرفة، وإلى سرعة تأسيس الهيئة القومية العربية لبناء الوعي، وبدء عمل مؤسسات المجتمع المدني في نشر وتنفيذ مخرجات الملتقى الأولى لحديث الشباب العربي لبناء الوعي، مؤكداً ضرورة وضع برامج للتنمية ونشر الفكر المستنير لدى الشباب، مع الأخذ في الاعتبار ترسيخ دور الوعي لدى ذوي الهمم كفئة يجب أن تحظى بالرعاية الشاملة.

وأشادت الدكتورة شفيقة العامري الأمين العام لمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، بالنجاح الكبير الذي حققه الملتقى الذي نظمه المجلس العربي للشباب والتنمية المتكاملة ووزارة الشباب والرياضة المصرية، بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب، مشيرة إلى أهمية الاحتفاء بالشباب العربي وتعزيز مساهمته ومشاركته في مسيرة التنمية في الدول العربية. وتطرقت إلى إطلاق المجلس مبادرة الشاب النموذج لتوجيه الشباب نحو الحفاظ على العادات والتقاليد والأخلاق الحميدة، حيث تهدف هذه المبادرة التي تحولت إلى مسابقة في العام 2019 إلى ترشيح الشاب النموذج عن كل دولة عربية من خلال شباب دولته، عبر الموقع الإلكتروني، وقد فاز بها 44 شاباً وشابة.