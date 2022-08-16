مدير خدمات ترخيص الآليات برأس الخيمة لـ«الاتحاد»: خدمات مرورية رقمية جديدة... ومواقف لأصحاب الهمم

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أكد العقيد راشد الزعابي، مدير مركز خدمات ترخيص الآليات والسائقين بشرطة رأس الخيمة، أن إدارة الترخيص أصدرت عدد 297 تصريحاً خاصاً باستخدام مواقف أصحاب الهمم خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بناء على استراتيجية تحسين جودة الحياة الأمنية، وتحقيقاً لهدف توفير تنقل آمن في الإمارة.

وذكر أن هذه الخدمة التي تقدمها إدارة الترخيص ضمن الخدمات المتميزة ذات الأولوية في وزارة الداخلية المقدمة لفئة أصحاب الهمم هي لتسهيل توفير المواقف الخاصة لمركباتهم في مختلف المواقع والجهات.

وقال العقيد راشد الزعابي في حواره مع «الاتحاد»: «إن هذه الخدمة تأتي كذلك بهدف منع التعدي على تلك المواقف من قبل المركبات الأخرى التي لا تملك الأحقية في الوقوف، والتي يتم تحديدها بعلامات ولوحات إرشادية».

وأوضح أن مركز خدمات المرور والترخيص برأس الخيمة، وضمن إطار مبادرة «خدماتي رقمية» التي انطلقت مع بداية العام الجاري 2022، استحدث عدداً من الخدمات المرورية الرقمية الاستباقية التي تراعي تطلعات المتعاملين، وتحقق سعادتهم بما يسهم في تقديم الخدمات كافة وفق أعلى المستويات والمعايير العالمية.

راشد الزعابي

وأشار إلى أنه من ضمن تلك الخدمات استحداث شكل جديد وتصميم نظام بطاقة خدمة تصريح مواقف خاصة بفئة أصحاب الهمم التي يتم طلب تقديم خدمة الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي لوزارة الداخلية، ليتم العمل على تنفيذ الإجراءات المعتمدة بعد تسلم الأوراق والمستندات المطلوبة وفقاً للمعاملة إلى حين تسليمها إلى المستفيدين من أصحاب الهمم.

وذكر الزعابي أن الإصدار الجديد للبطاقة راعى ابتكار تصميم بواجهتين، الواجهة الأمامية تحتوي على شعار وزارة الداخلية، والبيانات الرئيسة (كرقم التصريح، ونوعه، وتاريخ الانتهاء، بالإضافة إلى رقم المركبة، وفئتها باللغتين العربية والإنجليزية، مع وضع رمز الاستجابة السريعة) (Qr Code) الخاص بالخدمة.

وأضاف: أما في الواجهة الخلفية من التصريح فقد تم وضع وعد حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتعليمات الخاصة بالتصريح، والتي ستقدم أثناء استخدام أصحاب الهمم للمواقف المخصصة لهم في مختلف المواقع، لبيان أحقيتهم في الوقوف.

الإصدار الجديد للبطاقة

قال العقيد راشد الزعابي إنه وفقاً للإصدار الجديد لبطاقة أصحاب الهمم فقد تم التنسيق بين مركز خدمات المرور والترخيص برأس الخيمة، ومؤسسة بريد الإمارات، وإبرام الاتفاق على إيصال التصاريح لأصحابها من دون رسوم اعتباراً من بداية يونيو الماضي بشكل يسهم في سهولة استلامهم البطاقات الجديدة من دون عناء التوجه إلى مركز الخدمة وتسلمها.

وأكد أن تلك الخدمة تأتي ضمن إطار حرص وزارة الداخلية، على تعزيز الشراكة والتعامل والتعاون المستمر، مع الشركاء الخارجيين الاستراتيجيين والتشغيليين من مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة، لضمان تقديم أفضل الخدمات التي تسعد المجتمع، وتفوق تطلعاته، بما يحقق استدامة العمل الشرطي.

وذكر أن الإدارة أصدرت 297 تصريحاً باستخدام مواقف أصحاب الهمم، حيث تمت خدمة 54% من المتعاملين من خلال مركز الخدمة، أما من خلال القنوات الرقمية فقد تم خدمة 46% من المتعاملين، وهي خدمة تسمح بموجب التصريح الممنوح للمتعامل بأن يستخدم المواقف المخصصة لأصحاب الهمم.

وأشار إلى أن القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري ضمن المادة 55 حدد غرامة وقوف المركبات في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بمبلغ 1000 درهم و6 نقاط مرورية.

وأكد أهمية احترام أصحاب المركبات المواقف المخصصة لهذه الفئة التي تسهم في توفير المواقف وتقدم الدعم اللازم لهم، وتعزز دمجهم في المجتمع وتهيئة البيئة المناسبة لهم وتسهيل حركتهم وتنقلهم والحفاظ على حقوقهم، مشيراً إلى أن الجهات المرورية ستعمل على تطبيق القوانين المرورية لكل من يمس حقوق أصحاب الهمم في تلك المواقف.