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تركيب وصيانة 1854 عمود إنارة في «وسطى» الشارقة

تركيب وصيانة 1854 عمود إنارة في «وسطى» الشارقة
17 أغسطس 2022 02:17

الشارقة (الاتحاد)

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أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 6 مشاريع للإنارة بالمنطقة الوسطى بتركيب 720 عموداً وعدد 756 كشافاً وتمديد كابلات بطول 48.521 كم كما تم صيانة عدد 1134 عمود إنارة وتم التعامل مع 96 بلاغاً لصيانة الأعطال وإعادة الخدمة للمشتركين وذلك خلال 3 أشهر من مايو حتى يوليو 2022.
وأكد المهندس خليفة محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى أن الهيئة تعمل على توفير أفضل الخدمات في مختلف مناطق الإمارة باستخدام أحدث وأجود الأجهزة و أنظمة التشغيل واستخدام العدادات الذكية سواء في المناطق السكنية أو التجارية أوالصناعية، مع استمرارية تنفيذ المشروعات التطويرية حسب توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وضمن خطة الهيئة لتنفيذ المشروعات التطويرية في مختلف المناطق وبهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

الشارقة
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
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