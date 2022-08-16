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الإمارات

النيادي «مشغل» على متن محطة الفضاء الدولية

مركز كينيدي للفضاء (من المصدر)
17 أغسطس 2022 02:17

آمنة الكتبي (دبي)

يواصل رائد الفضاء سلطان النيادي برنامج تدريباته، استعداداً للعمل بصفة مشغل على متن محطة الفضاء الدولية لمدة 6 أشهر خلال العام المقبل، حيث يخضع  لتدريب خاص بالمهمة، بما في ذلك تعلم كيفية تشغيل مركبة Crew Dragon الفضائية، وتدريبات الغوص لمدة 6 ساعات.
 وفي هذا الإطار، زار سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي، أمس، مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، والذي انطلقت منه البشرية نحو القمر قبل أكثر من خمسين عاماً، واطلع النيادي على مكوك الفضاء أتلانتس، ومبنى تجميع المركبات الفضائية، وآلية حمل الصواريخ لمنصة الإطلاق، بالإضافة إلى صاروخ ساترين 5 الذي حمل الإنسان للقمر.
ويعد مركز كينيدي للفضاء منصة مهمة لغرض إطلاق الصواريخ المأهولة برواد الفضاء، وعمل المركز كأحد ثلاث قواعد لمكوك الفضاء الأميركي، كما تجري «ناسا» عمليات إطلاق صواريخ غير مأهولة من قاعدة القوات الجوية في كيب كانافيرال، وقد أقلعت جميع رحلات الفضاء المأهولة الأميركية من مركز كينيدي للفضاء منذ عام 1968، ويضم رابع أكبر مبنى في العالم، وهو مبنى تجهيز الصواريخ ساتورن 5.

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  • يعد مركز كينيدي منصة مهمة لغرض إطلاق الصواريخ المأهولة برواد الفضاء
    يعد مركز كينيدي منصة مهمة لغرض إطلاق الصواريخ المأهولة برواد الفضاء

 ساعة واحدة
يقع المركز بجزيرة ميريت في فلوريدا، في منتصف الطريق بين مدينة ميامي ومدينة جاكسونفيل على الساحل الفضائي لولاية فلوريدا شرق مدينة أورلاندو، ويبلغ طول المركز 55 كيلومتراً ويبلغ عرضه تقريباً 9.7 كيلومتر، ويغطي مساحة 570 كيلومتراً مربعاً، ويعتبر مركز كينيدي للفضاء وجهة سياحية مركزية في ولاية فلوريدا ويبعد مسافة ساعة واحدة من مدينة أورلاندو.
وتأتي زيارة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى مركز كينيدي للفضاء ضمن برنامج التدريبات، استعداداً للعمل بصفة مشغل على متن محطة الفضاء الدولية لمدة 6 أشهر خلال العام المقبل، حيث يخضع النيادي لتدريب خاص بالمهمة في هيوستن، بما في ذلك تعلم كيفية تشغيل مركبة Crew Dragon الفضائية، وتدريبات الغوص لمدة 6 ساعات.

الفضاء
سلطان النيادي
محطة الفضاء الدولية
الإمارات
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