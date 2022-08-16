انطلاق موسم الصيد في «خور أم القيوين»

أم القيوين (وام)

نظمت بلدية أم القيوين بالتعاون مع جمعية أم القيوين التعاونية لصيادي الأسماك أمس الأول حفل افتتاح خور أم القيوين لبدء موسم الصيد فيه والذي يستمر 5 أشهر بمشاركة 152 صياداً، حيث تضمنت الفعالية معرض صور لخور أم القيوين أبرز جمال الخور، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي عن خور أم القيوين وأهم ما يتصف به من مميزات بيئية وجمالية، فيما تم انطلاق 35 قارب صيد التزم أصحابها بشروط وقوانين بلدية أم القيوين فيما يخص الأدوات والأنواع المستخدمة لصيد كل نوع من أنواع السمك الموجودة في الخور.

حضر الفعالية الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين وعدد من المسؤولين في الدوائر المحلية والمؤسسات الحكومية.

وثمن الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين جهود الدولة في المحافظة على الثروة السمكية التي تعد مصدراً مهماً للغذاء والاقتصاد في الدولة، مشيراً إلى أن القوانين والقرارات التي سنتها الدولة للحفاظ على الثروة السمكية ودعم الصيادين، أسهمت في تعزيز أمنها الغذائي.

وقال إن دولة الإمارات ممثلة في وزارة التغير المناخي والبيئة وضعت ضوابط لعملية الصيد تتوافق مع طبيعة كل إمارة ومنطقة حددت من خلالها مواسم الصيد لبعض أنواع الأسماك، خاصة الأنواع المحلية المشهورة مثل البياح والشعري والصافي وغيرها من الأسماك، ما يؤكد تعزيز سلامة الغذاء ومساهمة تلك الضوابط والقوانين في استدامة الإنتاج المحلي والمحافظة على البيئة البحرية والذي يعمل بالتالي على استدامة الثروات المائية في الإمارات، داعياً جميع الصيادين خلال فترة السماح بالصيد في الخور إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للمهنة، لتعود عليهم وعلى البيئة البحرية بالخير والاستدامة.

فرصة للتكاثر

يفتتح خور أم القيوين سنوياً في شهر أغسطس بعد توقف الصيد فيه لفترة تمتد إلى سبعة أشهر، وذلك لإعطاء الأسماك فرصة للتكاثر، والحفاظ على الاصبعيات، حيث تعتبر فترة مناسبة لها لوضع البويضات واسترجاع عافيتها، حيث تختلف مراحل النمو من نوع إلى آخر من الأسماك بحسب العوامل البيئية التي يمتاز بها الخور، ما يؤدي إلى زيادة المخزون السمكي بنسبة تفوق الـ90%. تشهد فترة افتتاح الصيد في خور أم القيوين انتعاشاً في سوق السمك بالإمارة، وتحقيق أرباح جيدة للصيادين المواطنين.