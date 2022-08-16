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وفاة شخصين وإصابة 11 في حوادث مرورية بدبي

وفاة شخصين وإصابة 11 في حوادث مرورية بدبي
17 أغسطس 2022 02:17

دبي (الاتحاد)

توفي شخصان وأصيب 11 آخرين بإصابات متفاوتة في حوادث مرورية متفرقة وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة، العقيد جمعة سالم بن سويدان، الذي أشار إلى أن الحوادث وقعت نتيجة ارتكاب سائقي المركبات المتسببة في الحوادث لمخالفات مرورية متنوعة.
وأوضح أن الحادث الأول وقع يوم الجمعة الماضي على شارع الإمارات فوق جسر نادي دبي بالاتجاه إلى الشارقة، حينما انحرفت شاحنة عن مسارها بشكل مفاجئ، ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليها، وتدهورها وسط الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات تراوحت بين المتوسطة والبسيطة. وأشار إلى أن الحادث الثاني وقع فجر يوم السبت الماضي بين دراجة نارية ومركبة خفيفة على شارع الشيخ محمد بن زايد قبل جسر دبي العين بالاتجاه إلى أبوظبي، وتشير المعلومات الأولية إلى أن سبب الحادث يعود إلى عدم ترك المسافة الكافية بين المركبات، الأمر الذي أدى إلى وقوع الاصطدام وإصابة سائق الدراجة بإصابات متوسطة.
وأضاف: وقع الحادث الثالث صباح يوم السبت الماضي على شارع الخيل بالاتجاه إلى أبوظبي عند مخرج الخليج التجاري، حينما انحرفت مركبة بشكل مفاجئ عن مسارها ثم تدهورت، والسبب يعود إلى خمول السائق وتعرضه للنعاس أثناء القيادة، وأسفر الحادث عن إصابة السائق بإصابات متوسطة.
وأفاد بأن الحادث الرابع وقع صباح يوم السبت الماضي عند تقاطع حلب دمشق، حينما انحرفت شاحنة بشكل مفاجئ، ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليها وتدهورها وسط الطريق، ولم يسفر الحادث عن أية إصابات.

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مركبتان
لفت العقيد جمعة بن سويدان إلى وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث اصطدام بليغ وقع يوم السبت الماضي بين مركبتين على شارع الإبداع خلف فندق كراون بلازا، وتشير المعلومات الأولية إلى أن سبب الحادث يعود إلى قيام سائق مركبة خفيفة بالدوران بهدف الدخول إلى الشارع المعاكس «U-turn» قبل التأكد من خلوه من السيارات، الأمر الذي أدى إلى اصطدام مركبة خفيفة أخرى بها، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين بإصابات بليغة.

 

 

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