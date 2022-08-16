الأربعاء 17 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

اتفاقية بين «مطارات أبوظبي» و«الهوية»

سعيد الشامسي وشريف الهاشمي لدى توقيع الاتفاقية (من المصدر)
17 أغسطس 2022 02:17

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تفاهم بين «الهوية» و«واجب» التطوعية
تفاهم بين «الهوية» و«واجب»

وقّعت مطارات أبوظبي - المسؤولة عن إدارة وتشغيل المطارات الخمسة بالإمارة- اتفاقية تعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وذلك بهدف تعزيز مجالات التعاون الرامية إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة المسافرين.
وقّع الاتفاقية اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي، المدير التنفيذي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، وشريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، وبحضور العميد محمد أحمد بن عباد الهاملي مدير إدارة المنافذ الجوية والبحرية.
وقال اللواء سعيد الشامسي، إن إبرام الاتفاقية يأتي تأكيداً لمسيرة العمل المشترك مع مطارات أبوظبي ومختلف الجهات الوطنية ذات الصلة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من قبل الهيئة عبر إدارة المنافذ الجوية والبحرية.
وأشار أن الهيئة تقود مهمة تعزيز الأنشطة المتعلقة بتدقيق جوازات السفر وإجراءات عبور المسافرين وفقاً لأعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث النظم والتقنيات المتقدمة للتحقق من وثائق السفر وأذونات الدخول للمغادرين والقادمين، لاسيما عبر البوابات الذكية ومحطات الخدمة الإلكترونية، مضيفاً أن توقيع هذه الاتفاقية جاء في إطار الحرص المتبادل بين الجهتين على تطوير آليات العمل وإبراز مسارات التعاون وترسيخ الالتزام برؤية موّحدة تساعد في غرس ثقافة التميز في تقديم الخدمات.

مطارات أبوظبي
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
آخر الأخبار
«الإمارات دبي الوطني»: تعزيز تجربة عملاء الاقتصاد الافتراضي الجديد
الاقتصادي
«الإمارات دبي الوطني» يطلق برنامجاً لمسرّعات شركات الميتافيرس الناشئة
اليوم 15:24
علما إسرائيل وتركيا (تعبيرية)
عربي ودولي
إسرائيل تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا
اليوم 15:22
مسافرون عبر مطار دبي
الاقتصادي
28 مليون مسافر من مطار دبي خلال النصف الأول
اليوم 15:19
تسارع النمو الاقتصادي في الإمارات
الاقتصادي
«يو. بي. اس»: زخم النمو في الإمارات يتسارع منذ بداية 2022
اليوم 15:17
الطيار الأوكراني المقتول
عربي ودولي
بعد أيام من تكريمه.. مقتل أفضل طيار أوكراني
اليوم 15:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©