اتفاقية بين «مطارات أبوظبي» و«الهوية»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت مطارات أبوظبي - المسؤولة عن إدارة وتشغيل المطارات الخمسة بالإمارة- اتفاقية تعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وذلك بهدف تعزيز مجالات التعاون الرامية إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة المسافرين.

وقّع الاتفاقية اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي، المدير التنفيذي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، وشريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، وبحضور العميد محمد أحمد بن عباد الهاملي مدير إدارة المنافذ الجوية والبحرية.

وقال اللواء سعيد الشامسي، إن إبرام الاتفاقية يأتي تأكيداً لمسيرة العمل المشترك مع مطارات أبوظبي ومختلف الجهات الوطنية ذات الصلة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من قبل الهيئة عبر إدارة المنافذ الجوية والبحرية.

وأشار أن الهيئة تقود مهمة تعزيز الأنشطة المتعلقة بتدقيق جوازات السفر وإجراءات عبور المسافرين وفقاً لأعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث النظم والتقنيات المتقدمة للتحقق من وثائق السفر وأذونات الدخول للمغادرين والقادمين، لاسيما عبر البوابات الذكية ومحطات الخدمة الإلكترونية، مضيفاً أن توقيع هذه الاتفاقية جاء في إطار الحرص المتبادل بين الجهتين على تطوير آليات العمل وإبراز مسارات التعاون وترسيخ الالتزام برؤية موّحدة تساعد في غرس ثقافة التميز في تقديم الخدمات.