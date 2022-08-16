«القيادات الشابة» ينظم جلسة حوارية لرواد الأعمال

دبي (الاتحاد)

نظم مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي جلسة حوارية في نادي الضباط، استضاف فيها الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة، رائدة أعمال ورئيس مجلس إدارة مؤسسة جواهر للابتكار، والمهندس علي البلوشي، رجل أعمال إماراتي، والرئيس التنفيذي لشركة «EcoX»، والملازم أحمد سلطان المري، أحد القيادات الشابة المتميزة في شرطة دبي، تزامناً مع اليوم العالمي للشباب.

ورحبت المهندسة سلامة الفلاسي، رئيس مجلس القيادات الشابة بشرطة دبي بالحضور، مؤكدة أن القيادة العامة لشرطة دبي تحتفي بيوم الشباب العالمي إيماناً منها بدور الشباب البارز والهام في العمل المؤسسي والحكومي وكذلك الخاص، فهم الركيزة الأولى لحركة التنمية والتطور والتقدم والنهضة الحضارية، وبهم تتقدم الأوطان.

وأَضافت الفلاسي: يحمل يوم الشباب العالمي لهذا العام شعار «التضامن بين الأجيال»، وتأتي الجلسة كأداة للتواصل والتضامن بين الأجيال، من أجل الاستماع إلى القصص الملهمة وتبادل التجارب فيما بينهم، في مختلف المجالات، بهدف تشجيعهم على المضي قدماً نحو تحقيق الإنجازات التي يصبون إليها. من جانبه، قال النقيب مهندس خليفة الروم، نائب رئيس مجلس القيادات الشابة بشرطة دبي، إن القيادة العامة لشرطة دبي تضم عدداً كبيراً من الشباب المبدع في مختلف التخصصات، وحققوا العديد من الإنجازات محلياً وعالمياً، ما يعد فخراً لكل من ينتمي لهذه المؤسسة الشرطية العريقة، داعياً الحضور إلى أهمية الاستفادة من التجارب التي سوف تستعرض فيها.