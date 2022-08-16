شرطة أبوظبي تنظم «بشاير القيظ»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت شرطة أبوظبي مبادرة «بشاير القيظ» في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بمدينة العين، التابعة لمديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع بالتعاون مع سفراء السعادة، وبهدف التعريف بأهمية شجرة النخيل وصفاتها ومميزاتها، ووقت جني الرطب والمنتجات الصيفية الزراعية في الدولة.

وأكد المقدم حمد سعيد المحرزي مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية بالعين، الحرص على التعريف بصفات ومميزات شجرة النخيل وفوائدها الغذائية، وأنواعها، ووقت حصادها، مشيراً إلى أن البشارة في اللهجة المحلية تعني خبراً ساراً ومفرحاً، و«القيظ»، يعني فصل الصيف، والبشارة واحدة من العادات والتقاليد التي توارثها أبناء المجتمع الإماراتي، حيث اعتاد الناس على استقبال فصل الصيف فرِحين ببشاراته ودلالات قدومه. ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي بغرس روح السعادة بين الموظفين والتعريف بالمنتجات الزراعية التي تشتهر بها دولة الإمارات في فصل الصيف وتعزيز الثقافة الاجتماعية لمجتمع الإمارات.