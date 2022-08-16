شرطة أبوظبي: مكتب شؤون الضحايا.. منظومة متطورة للتعامل مع الأزمات باحترافية عالية

أبوظبي (الاتحاد)

مكتب شؤون الضحايا التابع لإدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي واحد من المشروعات الأمنية الريادية ويعدّ الأول من نوعه في الشرق الأوسط، في توفير معلومات كاملة، للتعرّف على المفقودين في الحوادث الكبرى والأزمات، إضافة إلى ضحايا الحوادث والإصابات والمفقودين، وتحديد هويتهم، وتقديم الدعم الكافي لمثل تلك الحالات الطارئة، والمساعدة في التعرّف إليهم. وقال العقيد أحمد ناصر الكندي مدير إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية: إن المكتب والذي تم إنشاؤه تنفيذاً لقرار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وانطلاقاً من حرص واهتمام سموه بتوفير الرعاية اللازمة، وتأمين السلامة لأفراد المجتمع، يعد من ضمن المبادرات الإستراتيجية التي توليها القيادة العامة لشرطة أبوظبي اهتماماتها القصوى بالتنسيق مع عدد من الشركاء، لتوفير الدعم للضحايا وذويهم.

وأوضح أن المكتب وبإمكاناته المتعددة على أهبة الاستعداد للتعامل مع الأزمات حال وقوعها وفق منهجية علمية عالمية وباحترافية عالية من خلال توفير المعلومات حول الضحايا بتحديد هويتهم لذويهم على وجه السرعة، ويتم تفعيله عند وقوع حادث أو كارثة كبرى ويخضع لرقابة صارمة وسرية في البيانات والمعلومات الخاصة بالضحايا وذويهم.

أحمد ناصر الكندي

وذكر أن المكتب يقدم رسالة وطنية مهمة تركز على تقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية وتقنيات وآليات حديثة تعمل على تسجيل البيانات الخاصة لضحايا الكوارث والأزمات على المستويين المحلي والعالمي وتوفير البيانات المتعلقة بهم ولتقديم خدمات الدعم والمشورة للوكالات المماثلة دولياً، ويوفر معلومات كاملة أثناء وبعد الأزمة للتعرف على الضحايا في الحوادث الكبرى والأزمات الطبيعية وسرعة تحديد هويتهم لذويهم.

كما أنه يتلقى البلاغات عن تلك الحوادث والأزمات الطارئة، وكذلك اتصالات ذوي الضحايا ويقوم بالرد على كافة تساؤلاتهم واستفساراتهم، مستخدماً في ذلك عدة لغات بهدف ضمان إدخال المعلومات الصحيحة، ومن ثم تحديد هوية المفقودين والضحايا من خلال البيانات المتوافرة ومقارنتها مع سجل الضحايا والتعرف عليهم، ما يسهل نتائج البحث بوقت زمني قياسي ولديه أهداف مجتمعية خاصة بالمجتمع من حيث النواحي الإنسانية، وأهداف خاصة تتمحور حول تحسين الأداء المهني والخدمات الخاصة المقدمة لأهالي الضحايا، وتتمثل الخدمات بالدعم الاجتماعي والنفسي لأهالي الضحايا والمفقودين والمصابين والناجين.

وأشار إلى أنه تم وضع وتحديد منهجية لدعم مفهوم إنشاء مكتب شؤون الضحايا والتحفيز على المشاركة التطوعية والتعريف بأهميته من خلال عدد من المبادرات الرئيسة والتخطيط الاستراتيجي، من خلال تحليل المشاكل والفرص ووضع خطة عمل مشتركة، مع تقييمها على المدى المتوسط والطويل الأمد، ووضع الإطار القانوني والقواعد المنظمة للعمل وإعداد تدريبات وسيناريوهات وطنية بصفة دورية لضمان أداء تناسق عمل المكتب مع الشركاء المعنيين للإسهام في الارتقاء بالعمل الشرطي التخصصي في مجال التعرف على هوية ضحايا الكوارث، وتوحيد الإجراءات الفنية اللوجستية حسب متطلبات ومعايير المنظمة الشرطية الجنائية (الإنتربول)، سعياً منها للاستفادة من تلك الممارسات الدولية لتنمية قدرات كوادرها الوطنية وتطوير مهاراتها الشرطية والأمنية في مجال الأزمات والكوارث، مما يسهم في تعزيز الدور المهني العالي الجودة لدولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم أفضل الممارسات العالمية في معالجة الأزمات الإنسانية وفقاً لسياسات حقوق الإنسان.

أنظمة متطورة لاستمرارية الأعمال

علم إدارة الأزمات والكوارث علم مهم وجزء لا يتجزأ من تخطيط أي مؤسسة لمجابهة الأخطار المحدقة بها، وهو يهتم بالتنبؤ بالإشكاليات أو أي وضع مفاجئ يربك ويؤثر في استقرار أي مؤسسة ويعرقل العمليات الحيوية بها، ويضع إجراءات يستوجب اتباعها لتخفيف حدة التأثير لحين عودة واستقرار المنشأة بكل طاقتها (التعافي) أو منعها مستقبلاً.

ويتم درء الخطر من خلال التخطيط السليم لنوع الخطر وجسامته وتحليله تحليلاً منطقياً وفقاً لسجل المخاطر المعتمد، وبناء نظام يحول من دون وقف العمليات الحيوية للمؤسسة من خلال تطبيق سياسات نظام استمرارية الأعمال وصولاً إلى مرحلة التعافي من الأزمة، وتعلم الدروس المستفادة من خلال التعلم والتقييم المستمر.

منظومة تخصصية متكاملة تعمل وفق منهجية علمية دقيقة ومتفق عليها دولياً

دعم القيادة للاستعدادات والجاهزية الأمنية

من ضمن تحقيق الأولويات والأهداف الاستراتيجية الوطنية المتمثلة في الاستعداد والجاهزية الأمنية للتعامل مع الحوادث التي يتولد عنها جثث مجهولة الهوية، وجه سيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية باستحداث مكتب شؤون الضحايا ليشكل نقطة وصل مع المنظمة الشرطية الجنائية الدولية (الإنتربول) لتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بضحايا الكوارث والمشاركة في الحوادث الخارجية بهدف اكتساب الخبرة والمعرفة، ولصوّن كرامة الموتى وعكس سمعة وريادة الدولة في شتى المجالات.

وبإشراف ومتابعة حثيثة من قبل معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، في تدريب وتطوير وصقل مهارات فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث على مستوى الجهات المحلية في إمارة أبوظبي، وذلك لإدامة جاهزية المنظومة من الناحية الفنية والتقنية، وتذليل كافة العقبات التي تعرقل أداء مهام الفريق.

الإمارات عضو متميز بالإنتربول

بناءً على تدشين مكتب شؤون الضحايا في القيادة العامة لشرطة أبوظبي وممارسة اختصاصاته، تم وضع برنامج لتنفيذ اختصاصات المكتب في مبادرة لممارسة أنشطة تحديد هوية ضحايا الكوارث في الأحداث المحلية والدولية، مما أسفر عنه حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على الاعتراف الدولي والحصول على العضوية المتميزة رقم 14 في الفريق التوجيهي للمنظمة في عام 2011 من أصل 16 دولة، وهي الدولة الوحيدة في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تفويض للعمل على وضع وصون المعايير الدولية في المنطقة.

منظومة تخصصية تعمل وفق مناهج علمية دقيقة

هي منظومة تخصصية متكاملة تعمل وفق منهجية علمية دقيقة ومتفق عليها دولياً تعنى بتحديد هوية ضحايا الكوارث من خلال المعرفات الأساسية (الأسنان، الحمض النووي، البصمة العشرية، الطب الشرعي) والمعرفات الثانوية (الأدلة الظرفية الغير مباشرة، المتعلقات الشخصية، السمات الجسدية الظاهرة مثل الوشوم والندوب، العظام والسمات الجسدية الباطنية).

وتتكون المنظومة من مراحل عمل تعمل بشكل متناسق ومتزامن وهي (مرحلة مسرح الحدث، مرحلة ما قبل الوفاة، مرحلة ما بعد الوفاة، مرحلة المطابقة) لحين تحقيق الهدف بالتعرف على الجثث المجهولة وتسليمهم لذويهم.

معايير دولية معتمدة لتحديد هوية الضحايا

يتولى مكتب شؤون الضحايا التنسيق مع الشركاء لإعداد خطط وسياسات العمليات الفنية والإدارية الخاصة بتحديد هوية ضحايا الكوارث وفقاً للمعايير الدولية الصادرة من المنظمة الشرطية الجنائية (الإنتربول) داخل وخارج الدولة، ويتولى كذلك التنسيق بشأن توفير وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بضحايا الكوارث.

يتولى فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث إدارة العمليات الفنية التخصصية من خلال الاستجابة الفورية للحوادث التي يتولد عنها جثث مجهولة الهوية، وتنسيق جهود الشركاء للمساهمة في التعرف على هويات ضحايا الكوارث وفقاً لأفضل الممارسات والتقنيات المتوفرة، والتنسيق على المستوى المحلي والدولي للمشاركة في الحوادث حسب طلب الدول المتضررة أو الطالبة.

الجاهزية الأمنية للتعامل مع الحوادث التي يتولد عنها جثث مجهولة الهوية

مشاركات متميزة وخبرات ريادية

شارك مكتب شؤون الضحايا منذ فترة تأسيسه في عدة حوادث على المستوى المحلي والدولي، حيث شارك في عدة حوادث خارجية مثل (حادث سقوط الطائرة الماليزية في أوكرانيا 2014) و(حادث سقوط الطائرة الماليزية في إندونيسيا 2014)، كما أن للفريق مشاركات مستمرة في الحوادث المحلية على مستوى الدولة والإمارة، كما يشارك المكتب في الاجتماعات الدولية في الدول الأعضاء أو في المقر الرئيس للمنظمة الشرطية الجنائية الدولية.

تدريب مستمر لكوادرنا الوطنية

يقوم مكتب شؤون الضحايا بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتأهيل والتدريب المستمر للكوادر الوطنية منذ عام 2010 لعناصر منظومة تحديد هوية ضحايا الكوارث، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء على المستوى المحلي لإمارة أبوظبي والمستوى الاتحادي.

كما أنه يتم تدريب وتأهيل العناصر التخصصية في دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تحديد هوية ضحايا الكوارث. كما يقوم مكتب شؤون الضحايا بزيارة مستمرة للشركاء الرئيسين وعقد التمارين المشتركة لضمان الاستجابة الفاعلة أثناء الاستدعاء. كما شارك مكتب شؤون الضحايا وفريق تحديد هوية ضحايا الكوارث في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية والدورات التخصصية العالمية في المجال نفسه. كما أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي متمثلة في إدارة الأزمات والكوارث نفذت العديد من المؤتمرات في مجال تحديد هوية ضحايا الكوارث على المستوى الدولي، كما أنه سيتم عقد مؤتمر دولي إقليمي في 08-09 نوفمبر 2022 في العاصمة أبوظبي بمشاركة نخبة من الخبراء والعلماء في المجال نفسه.