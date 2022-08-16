إعلان انتهاء الحالة الجوية التي شهدتها الدولة

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والمركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، انتهاء الحالة الجوية التي شهدتها الدولة. وكتبت الهيئة، على حسابها الرسمي على موقع تويتر، "انتهاء الحالة الجوية، وذلك من خلال الرصد والمتابعة المستمرة لكافة التطورات الجوية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والقيادات الشرطية المحلية ووزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الدفاع". وأشار المركز إلى "استمرار فرصة تكون بعض السحب الركامية المحلية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية مع فرصة سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة". وأكدت الهيئة أن "جميع الجهات المعنية تعاملت مع الحالة الجوية باستباقية ومرونة عالية"، مضيفة أنها لا تزال على أهبة الاستعداد في المناطق التي قد تتأثر خلال الفترة المقبلة.