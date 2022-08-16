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للموقع الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
16 أغسطس 2022 17:49

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً على بعض المناطق، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية جنوباً وشرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار يصبح رطباً ليلاً وصباح الأربعاء شمالاً خاصة على السواحل.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً. حركة الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 17:13 والمد الثاني عند الساعة 05:08 والجزر الأول عند الساعة 10:32 والجزر الثاني عند الساعة 23:05. 
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 13:07 والمد الثاني عند الساعة 02:25 والجزر الأول عند الساعة 20:01 والجزر الثاني عند الساعة 07:35. 

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المصدر: وام
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