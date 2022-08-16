«أبوظبي التقني» يواصل تنظيم برنامجه الوطني «نعم للعمل»

يواصل مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، تنظيم الدورة ال/ 21/ من برنامجه الوطني «نعم للعمل» الذي تستمر أعماله حتى 19 أغسطس الجاري في أبوظبي والعين ودبي والشارقة وعجمان بمشاركة نخبة متميزة من الشباب الإماراتيين، الذين يمثلون كافة إمارات الدولة، ممن تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 24 عاما، لتدريبهم وتمكينهم من المهارات التي تؤهلهم للعمل في عدة تخصصات حيوية في سوق العمل بالقطاع الخاص. وقال سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إن الهدف الإستراتيجي الأول من برنامج «نعم للعمل» يتمثل في تدريب وإعداد المواطنين ليكونوا مؤهلين لمزيد من فرص العمل الحيوية في القطاع الخاص وفي مهن مهمة، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن «أبوظبي التقني» يعمل من خلال هذا البرنامج على، استثمار الإجازات المدرسية للطلبة لثقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم وتأهيلهم بالشكل الأمثل لسوق العمل. وأضاف أن «أبوظبي التقني» يتعاون مع مؤسسات مختارة ومتميزة من أجل أن يتضمن برنامج «نعم للعمل» أحدث الطرق والأساليب العلمية والعملية اللازمة لتدريب شباب الوطن وتزويدهم بالقدرات الاحترافية المطلوبة لإدارة قطاع التجزئة بكفاءة عالية، بجانب تمكينهم من خبرات ومهارات إسعاد العملاء وتلبية متطلباتهم، مشيدا بالتفاعل الإيجابي مع الشباب خلال مشاركتهم في هذه المبادرة. من جانبه أوضح المهندس علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات في «أبوظبي التقني» أن خريجي «نعم للعمل» يحصلون على مؤهل معتمد من المركز الوطني للمؤهلات في وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد مواصلة المشاركة والانتظام في أربعة مستويات متدرجة من البرنامج بما يؤهلهم للعمل في القطاع الخاص بجدارة.