الأربعاء 17 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«أبوظبي التقني» يواصل تنظيم برنامجه الوطني «نعم للعمل»

«أبوظبي التقني» يواصل تنظيم برنامجه الوطني «نعم للعمل»
16 أغسطس 2022 13:24

يواصل مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، تنظيم الدورة ال/ 21/ من برنامجه الوطني «نعم للعمل» الذي تستمر أعماله حتى 19 أغسطس الجاري في أبوظبي والعين ودبي والشارقة وعجمان بمشاركة نخبة متميزة من الشباب الإماراتيين، الذين يمثلون كافة إمارات الدولة، ممن تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 24 عاما، لتدريبهم وتمكينهم من المهارات التي تؤهلهم للعمل في عدة تخصصات حيوية في سوق العمل بالقطاع الخاص. وقال سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إن الهدف الإستراتيجي الأول من برنامج «نعم للعمل» يتمثل في تدريب وإعداد المواطنين ليكونوا مؤهلين لمزيد من فرص العمل الحيوية في القطاع الخاص وفي مهن مهمة، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن «أبوظبي التقني» يعمل من خلال هذا البرنامج على، استثمار الإجازات المدرسية للطلبة لثقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم وتأهيلهم بالشكل الأمثل لسوق العمل. وأضاف أن «أبوظبي التقني» يتعاون مع مؤسسات مختارة ومتميزة من أجل أن يتضمن برنامج «نعم للعمل» أحدث الطرق والأساليب العلمية والعملية اللازمة لتدريب شباب الوطن وتزويدهم بالقدرات الاحترافية المطلوبة لإدارة قطاع التجزئة بكفاءة عالية، بجانب تمكينهم من خبرات ومهارات إسعاد العملاء وتلبية متطلباتهم، مشيدا بالتفاعل الإيجابي مع الشباب خلال مشاركتهم في هذه المبادرة. من جانبه أوضح المهندس علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات في «أبوظبي التقني» أن خريجي «نعم للعمل» يحصلون على مؤهل معتمد من المركز الوطني للمؤهلات في وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد مواصلة المشاركة والانتظام في أربعة مستويات متدرجة من البرنامج بما يؤهلهم للعمل في القطاع الخاص بجدارة.

أخبار ذات صلة
علي الكتبي: مستقبل الشباب قمة الأولويات
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي التقني
مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني
آخر الأخبار
علما إسرائيل وتركيا (تعبيرية)
عربي ودولي
إسرائيل تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا
اليوم 15:22
مسافرون عبر مطار دبي
الاقتصادي
28 مليون مسافر من مطار دبي خلال النصف الأول
اليوم 15:19
تسارع النمو الاقتصادي في الإمارات
الاقتصادي
«يو. بي. اس»: زخم النمو في الإمارات يتسارع منذ بداية 2022
اليوم 15:17
الطيار الأوكراني المقتول
عربي ودولي
بعد أيام من تكريمه.. مقتل أفضل طيار أوكراني
اليوم 15:14
انتعاش الأنشطة الاقتصادية مستفيدة من «إكسبو دبي»
الاقتصادي
«النقد العربي» يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 5.8% في 2022
اليوم 15:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©