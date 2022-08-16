شرطة أبوظبي تعزز وعي الأسرة بسلامة الأطفال في المركبات
شرطة أبوظبي تعزز وعي الأسرة بسلامة الأطفال في المركبات
16 أغسطس 2022 09:58
عززت شرطة أبوظبي وعي الأسر في "المشرف مول" بسلامة الأطفال بالمركبات ضمن حملتها للتوعية بمقاعد الأطفال وتعزيز سلامتهم في المركبات والحماية من مسببات حوادث الحريق وذلك ضمن حملة "صيّف بأمان" والتي تركز على تثقيف المجتمع بالالتزام بالتدابير الوقائية واشتراطات السلامة الضرورية لقضاء صيف آمن دون متاعب.
وقدمت مديرية المرور والدوريات شرحًا للجمهور عمليا حول أهمية مقاعد الأطفال للحد من خطر وقوع الحوادث وكيفية جلوسهم بالطريقة الصحيحة في المركبة وربط حزام الأمان، وتم توزيع مقاعد الأطفال للجمهور، بمشاركة هيئة أبوظبي للدفاع المدني والتي قدمت للأسر برنامجاً توعويا تضمن المسابقات ونشر التوعية حول الاسعافات الأولية واستخدام طفايات الحريق بطريقة صحيحة، وقدمت إدارة التفتيش الأمني K9 عروضاً شيقة لمهارات الكلاب البوليسية وسط إعجاب زوار المشرف مول.
وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات أن البرنامج التوعوي يأتي ضمن حملة المديرية للتوعية بمقاعد الأطفال وتعزيز سلامتهم في المركبات موضحاً أن سلامة الأبناء من المخاطر كافة تأتي في مقدمة الأولويات، داعياً إلى ضرورة الالتزام بقانون السير والمرور، بتوفير مقاعد للأطفال بالمقاعد الخلفية للمركبات.
وذكر أن هذه المقاعد يجب أن تتناسب مع أوزانهم وأطوالهم وفق المواصفات القياسية المعمول بها في الدولة وحذر من احتضان الأب والأم أبناءهما في المقعد الأمامي أثناء القيادة، حيث يعد ذلك من التصرفات الخاطئة التي تشكل خطراً على حياة وسلامة أطفالنا. ولفت إلى أن قانون السير والمرور لا يسمح للأطفال بالجلوس في المقعد الأمامي قبل بلوغ العشر سنوات، ويجب أن يستخدم الأطفال دون هذه السن مقاعد السلامة ذات الأحزمة الداخلية حتى يبلغ طولهم 145 سنتيمتراً، وعندما يصل عمر الطفل إلى هذه السن، يستطيع أستخدام حزام الأمان. وأشاد بتجاوب الأسر والأطفال مع برنامج التوعية في المشرف مول في إطار منهجية التواصل المجتمعي واللقاءات المباشرة مع الجمهور لتعزيز الجهود المبذولة لتوفير السلامة خلال الصيف والحد من الحوادث الصيفية.
وتضمنت منصة التوعية تطبيقات وبرامج مجتمعية وتعريفية بالأنظمة والتقنيات الحديثة في مجال السلامة المرورية،من أبرزها رسومات الأطفال عبر تقنية AR والتي تتيح مشاهدتها عبر الايباد وهي تتحرك، و المسابقات المرورية والمنشورات الرقمية والفيديوهات، ومرسم الأطفال .