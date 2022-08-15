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ولي عهد عجمان يقدم واجب العزاء  في وفاة زوجة محمد علي الخوار

ولي عهد عجمان لدى تقديم واجب العزاء بحضور أحمد بن حميد (وام)
16 أغسطس 2022 01:54

عجمان (وام)

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قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان واجب العزاء إلى محمد علي الخوار في وفاة المغفور لها زوجته فاطمة سعيد سالم، كما قدم سموه العزاء إلى أبناء الفقيدة علي محمد الخوار وخليفة محمد الخوار وذلك بخيمة العزاء بمنطقة الحميدية بعجمان. 
وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.

عجمان
عمار بن حميد النعيمي
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