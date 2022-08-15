206 ملايين درهم أنفاق «دار البر» على المشاريع الإنسانية

دبي (الاتحاد)

أنفقت جمعية دار البر 206 ملايين و541 ألف درهم، خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، استفاد منها 2.9 مليون شخص حول العالم استفادوا من حزم المشاريع الخيرية والتنموية المُستدامة، من بينهم 1.752.113 مليون استفادوا منها في الربع الأول من العام الحالي، و1.164.230 مليون صبت تلك المشاريع في صالحهم خلال الربع الثاني، كما بلغ عدد المشاريع 22.517 ألف مشروع تنموي خيري إنساني مُستدام، والتي أطلقت العمل فيها، داخل الإمارات، وبمناطق عدة في دول محتاجة حول العالم.

محمد سهيل المهيري

وبين الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي، العُضو المُنتدب لجمعية دار البر، أن المشاريع الخيرية التنموية الجديدة توزعت بين 8901 مشروع بدأ العمل فيها خلال الربع الأول من العام الجاري، بتكاليف بلغت 50.208.678 مليون درهم، مقابل 13.616 ألف مشروع في الربع الثاني، بتكاليف بلغت 51.894.504 مليون، مشيراً إلى إنجاز بعض تلك المشاريع التنموية الإنسانية، في حين أن بعضها الآخر لا يزال قيد الإنشاء وسيتم إنجازها حسب الخطة الزمنية المقررة لها.

وساهمت «دار البر» في دعم مبادرات وطلبات وزارة الخارجية والتعاون الدولي في إطار حملات الإغاثة الإنسانية، في عدد من الدول المنكوبة والأقل نصيباً من التنمية والاستدامة، بتكاليف إجمالية قُدرت بـ 9.718.160 درهماً.

ودعا المهيري المحسنين وأهل الخير والعطاء إلى الاستمرار في دعم المشاريع والمبادرات الإنسانية والخيرية التي تطلقها الجمعية لمساعدة أكبر قدر ممكن من المحتاجين والفقراء، لافتاً إلى أن ثقة الجمعية كبيرة في تجاوب أصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الرحيمة.