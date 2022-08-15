«الإمارات للمحامين» تنفذ «المحامي الصغير»

الشارقة (الاتحاد)

نفذت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، بالتنسيق مع ذراعها القانونية المعهد العالي للتدريب القانوني، وبالتعاون مع مكتب المحامي عدنان الحمادي للاستشارات القانونية، برنامجاً تدريبياً بعنوان «المحامي الصغير»، وذلك بهدف تنمية المهارات الذهنية للأطفال، والتعريف بحقوق الطفلفي مقر الجمعية بالشارقة.

وتضمن البرنامج عدداً من ورش العمل وجلسات عصف ذهني وألعاباً تنموية هادفة، تفاعل معها الأطفال المشاركون في البرنامج. وأكد الدكتور محمد بطي الشامسي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أهمية المبادرة في استثمار وقت الفراغ لدى الأطفال، وتعريفهم بالقانون، وأهمية التقيد به في حياتهم مستقبلاً.

وبين الأستاذ المحامي إبراهيم الحوسني، مدير المعهد العالي للتدريب القانوني، أن هذه الدورات تعد مهمة للأجيال المستقبلية، وذلك للتعريف بمهنة المحاماة وتقريبها إلى أذهان الأطفال.

دور فعال

أوضحت الأستاذة إيمان العزب أن تعليم الأطفال مفهوم وماهية القانون وتعريفهم بحقوق الطفل، يعد مهماً جداً، وله دور فعال في تدريبهم للوصول إلى مستقبل يسوده القانون والعدالة.

وشارك الأطفال بفعاليات متنوعة خلال البرنامج، منها ممارسة بعض الألعاب التنموية، وتقديم عرض مسرحي يعكس ما تضمنه البرنامج القانوني الذي نفذه الأطفال المشاركون فيه.