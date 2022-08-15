شراكة استراتيجية بين «متحف المستقبل» و«ديوا»

دبي (الاتحاد)

أبرم متحف المستقبل شراكة استراتيجية مع هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» لتقديم التجارب والتقنيات المتميزة في مجال استدامة البيئة والطاقة المتجددة.

وأعلن الجانبان شراكتهما في «معرض المستقبل اليوم» الذي يجمع في متحف المستقبل عناصر العرض الذكي والتفاعلي. ويسلط الضوء على الأفكار والحلول الإبداعية من مختلف أنحاء العالم لتطوير خيارات استدامة الطاقة والحفاظ على البيئة للمستقبل. ويمتد المعرض على مساحة 900 متر مربع.

وتأتي هذه الشراكة في إطار حرص متحف المستقبل على تقديم مجموعة حصرية من النماذج النوعية والابتكارات المميزة وتطبيقات التكنولوجيا المتطورة القادرة على إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة، وتلبية الاحتياجات المستقبلية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نحرص في الهيئة على تعزيز الشراكات الوطنية والعالمية للمساهمة في استشراف وصنع المستقبل لما فيه خير البشرية جمعاء، انسجاماً مع مسيرة الاستعداد للخمسين عاماً القادمة، والمبدأ السابع من مبادئ الخمسين - الهدف الاستراتيجي الرامي لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة عاصمة عالمية للمستقبل، ومبادرة دبي 10X التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي تتقدم 10 سنوات على المدن العالمية الرائدة».

وأعرب خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل عن ثقته بالنتائج النوعية لشراكة الهيئة مع متحف المستقبل، خاصة في مجال تزويد مدن ومجتمعات المستقبل بالطاقة والمياه بشكل مستدام، لافتاً إلى أن هذه الشراكات الاستراتيجية تلعب دوراً محورياً في تحقيق رؤية المتحف وتعزيز مكانة دبي الرائدة كمختبر عالمي لتقنيات وأفكار المستقبل الواعدة.

وأضاف: «يمثل معرض «المستقبل اليوم» بيئة علمية مجهزة بأفضل الوسائل والأدوات لتحفيز الأشخاص على الابتكار وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المدن الذكية المستقبلية».