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الإمارات

«الإمارات للاستمطار» يطلق المشروع البحثي الثاني

عبدالله المندوس خلال الزيارة (من المصدر)
16 أغسطس 2022 01:54

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلق المركز الوطني للأرصاد من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، أمس رسمياً المشروع البحثي الثاني ضمن دورته الرابعة والذي ينفذه الدكتور برادلي بيكر تحت عنوان «تطوير الصفات الكيميائية والفيزيائية لمواد الاستمطار بالشحن الكهربائي»، جاء ذلك خلال زيارة الدكتور عبدالله المندوس مدير المركز الوطني للأرصاد ورئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، إلى ولاية كولورادو في الولايات المتحدة، بهدف مناقشة الآفاق المستقبلية للمشروع البحثي المبتكر.
ويعمل الدكتور بيكر كباحث رئيسي في شركة «سبيك» وهو خبير في علوم فيزياء السحب ويتمتع بعقود من الخبرة في مجال فيزياء السحب وقياسات الأجهزة المحملة جواً ومعلومات رادار السحب.
واطلع الدكتور عبد الله المندوس، على تفاصيل المشروع البحثي الطموح والذي سيشهد شراكة بين شركة «سبيك» ومؤسستي اثنين من الفائزين بمنحة الدورة الثانية من البرنامج، وهما المعهد الفنلندي للأرصاد الجوية وجامعة ريدنج، وذلك بهدف البناء على نتائج الدراسات السابقة على مستوى دولة الإمارات.
وسيشمل المشروع تنفيذ محاكاة عددية متطورة للسحب الركامية وإجراء قياساتها باستخدام طائرة بحثية من طراز «ليرجيت» تابعة لشركة «سبيك» بالتنسيق مع طائرة «كينغ إير» التابعة للمركز الوطني للأرصاد والمستخدمة في عمليات تلقيح السحب. واستكمالاً لهذا العمل، سيقوم المعهد الفنلندي للأرصاد الجوية بمحاكاة تأثيرات تلقيح السحب باستخدام مواد استرطابية نانوية تم تطويرها سابقاً في جامعة خليفة بدولة الإمارات.
وقال المندوس: «تتيح زيارتنا فرصة لتقييم مدى الإنجاز المتحقق في المشروع البحثي المبتكر للدكتور بيكر، والذي سيخدم هدفًا مهمًا يتمثل بالبناء على العمل الريادي الذي أنجزه الفائزون السابقون في البرنامج. نحن واثقون بأن هذا المشروع سيمنحنا قدرة إضافية لفهم المواد الأكثر فاعلية في استمطار السحب. وعبر مثل هذه المشاريع الرائدة، سنواصل في المركز الوطني للأرصاد العمل على ربط شبكات البحوث العلمية حول العالم من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار والاستفادة من أحدث الابتكارات العلمية والتكنولوجية الدولية في مجال الاستمطار».

المركز الوطني للأرصاد
برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار
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