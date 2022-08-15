1876 منحة دراسية لطلاب  إماراتيين من «بعثة»

أبوظبي (وام)

أعلن صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن وصول عدد المنح الدراسية المقدمة من خلال برنامج «بعثة» إلى 1876 منحة دراسية، وذلك منذ إطلاق البرنامج عام 2010. واستهدفت هذه المنح الدراسية تطوير الكوادر البشرية المواطنة في التخصصات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مثل هندسة الاتصالات والهندسة الكهربائية والإلكترونية، وهندسة الحاسوب، وعلوم الحاسوب، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات الضخمة، والمدن الذكية، والأمن السيبراني وغيرها.

وأشار الصندوق إلى أن الطلاب المبتعثين التحقوا من خلال برنامج «بعثة» بعدد من أفضل الجامعات والمؤسسات التعليمية في الدولة، مثل جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة دبي، وجامعة الشارقة، وجامعة زايد، والجامعة الأمريكية في الشارقة، ومعهد روشيستر للتكنولوجيا في دبي، والجامعة الأميركية في دبي، والجامعة الأميركية في رأس الخيمة، والجامعة البريطانية في دبي.

كما أعلن صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بأن باب التسجيل في برنامج «بعثة» للفصل الأكاديمي لخريف 2022 مفتوح حتى 29 أغسطس 2022، ويمكن للطلاب الاطلاع على شروط القبول في منح البكالوريوس والماجستير والتسجيل من خلال زيارة موقع الصندوق.

تقييم

يأتي برنامج «بعثة» ضمن استراتيجية الصندوق للارتقاء بالكوادر البشرية المتخصصة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومنها هندسة الكمبيوتر، والهندسة الالكترونية، وعلوم الحاسب الآلي، وتقنية المعلومات، وغيرها الكثير من التخصصات. وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل بشكل مستمر على تقييم الوضع الحالي للموارد البشرية المواطنة والمتخصصة في مجال الاتصالات ونظم المعلومات، وإطلاق المبادرات والمشاريع التي تسهم في تطوير الكوادر البشرية المواطنة المختصة في قطاع الاتصالات لتلبية متطلبات القطاع من كوادر مواطنة مؤهلة.