الثلاثاء 16 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

1876 منحة دراسية لطلاب  إماراتيين من «بعثة»

1876 منحة دراسية لطلاب  إماراتيين من «بعثة»
16 أغسطس 2022 01:54

أبوظبي (وام)

 أعلن صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن وصول عدد المنح الدراسية المقدمة من خلال برنامج «بعثة» إلى 1876 منحة دراسية، وذلك منذ إطلاق البرنامج عام 2010. واستهدفت هذه المنح الدراسية تطوير الكوادر البشرية المواطنة في التخصصات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مثل هندسة الاتصالات والهندسة الكهربائية والإلكترونية، وهندسة الحاسوب، وعلوم الحاسوب، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات الضخمة، والمدن الذكية، والأمن السيبراني وغيرها. 
وأشار الصندوق إلى أن الطلاب المبتعثين التحقوا من خلال برنامج «بعثة» بعدد من أفضل الجامعات والمؤسسات التعليمية في الدولة، مثل جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة دبي، وجامعة الشارقة، وجامعة زايد، والجامعة الأمريكية في الشارقة، ومعهد روشيستر للتكنولوجيا في دبي، والجامعة الأميركية في دبي، والجامعة الأميركية في رأس الخيمة، والجامعة البريطانية في دبي. 
كما أعلن صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بأن باب التسجيل في برنامج «بعثة» للفصل الأكاديمي لخريف 2022 مفتوح حتى 29 أغسطس 2022، ويمكن للطلاب الاطلاع على شروط القبول في منح البكالوريوس والماجستير والتسجيل من خلال زيارة موقع الصندوق. 

أخبار ذات صلة
لطيفة الحمادي: «ربدان» روبوت إماراتي
«تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية» تختتم مخيمها الافتراضي

تقييم
يأتي برنامج «بعثة» ضمن استراتيجية الصندوق للارتقاء بالكوادر البشرية المتخصصة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومنها هندسة الكمبيوتر، والهندسة الالكترونية، وعلوم الحاسب الآلي، وتقنية المعلومات، وغيرها الكثير من التخصصات.  وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل بشكل مستمر على تقييم الوضع الحالي للموارد البشرية المواطنة والمتخصصة في مجال الاتصالات ونظم المعلومات، وإطلاق المبادرات والمشاريع التي تسهم في تطوير الكوادر البشرية المواطنة المختصة في قطاع الاتصالات لتلبية متطلبات القطاع من كوادر مواطنة مؤهلة.

 

هيئة تنظيم الاتصالات
الحكومة الرقمية
الاتصالات
تقنية المعلومات
آخر الأخبار
ارتفاع قتلى انفجار مخزن ألعاب نارية في أرمينيا
عربي ودولي
ارتفاع قتلى انفجار مخزن ألعاب نارية في أرمينيا
اليوم 08:31
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة
الإمارات
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة
اليوم 08:23
أبل تحدد موعداً لعودة الموظفين للمكاتب
دنيا
أبل تحدد موعداً لعودة الموظفين للمكاتب
اليوم 08:12
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. محمد بن سلمان يتشرّف بغسل الكعبة المشرفة
عربي ودولي
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. محمد بن سلمان يتشرّف بغسل الكعبة المشرفة
اليوم 07:30
أميركا وكوريا الجنوبية واليابان تجري تدريبات دفاعية صاروخية
عربي ودولي
أميركا وكوريا الجنوبية واليابان تجري تدريبات دفاعية صاروخية
اليوم 07:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©