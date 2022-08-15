جامعة خليفة تنظم مسابقة تطبيقات الهواتف الذكية

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا مسابقة تطبيقات الهواتف الذكية 2022 للطلبة في الصفوف 9 و10 و11 بهدف تعزيز دورهم في استكشاف أساسيات تكنولوجيا تطبيقات الهواتف.

وقال الدكتور أحمد الشعيبي، نائب رئيس أول للشؤون الأكاديمية والخدمات الطلابية في جامعة خليفة: «تركز مسابقة تطبيقات الهواتف الذكية 2022 التي تنظمها جامعة خليفة على هدفين رئيسين هما، تعزيز الابتكار وتطوير المهارات الرقمية، حيث تسهم هذه المسابقة بشكل كبير في تدريب العقول الشابة ورفدهم بالمهارات اللازمة التي تقودهم لتطوير التطبيقات المتمحورة حول الموضوعات التعليمية في المستقبل».