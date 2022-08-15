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الإمارات

«لنضيء مستقبلهم» من «الخيرية العالمية»

من برامج الهيئة خارج الدولة (من المصدر)
16 أغسطس 2022 01:54

عجمان (وام)

أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية حملة العودة للمدارس تحت شعار «لنضيء مستقبلهم» والتي تهدف إلى دعم المشاريع التعليمية داخل الدولة وخارجها، من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات التعليمية، بمستهدفات إجمالية تبلغ 15 مليون درهم. وتنوعت هذه المشاريع لتشمل بناء وصيانة المنشآت التعليمية وتأثيثها بقيمة 3 ملايين درهم، ودعم الطلبة المتعثرين والمتميزين بمبلغ 3.5 مليون درهم، إلى جانب توفير الحواسيب بقيمة 300 ألف درهم، وتوفير المستلزمات المدرسية كالحقائب والكتب وغيرها بإجمالي 200 ألف درهم، إلى جانب تنفيذ عدد من المشاريع العامة، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 8 ملايين درهم. 
وقال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة، إن الاستثمار في العلم والمعرفة هو استثمار عظيم، حيث به نهضة المجتمعات ورقيها وتقدمها، ومن هنا تطلق هيئة الأعمال الخيرية العالمية حملة «لنضيء مستقبلهم» في كل عام استكمالاً لجهودها في دعم التعليم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، مشيراً إلى أن وفد الهيئة زار عدداً من الدول في مناطق عملها، بالتنسيق مع مكاتبها الخارجية، بهدف الوقوف على احتياجات الطلبة في تلك المناطق النائية. ولفت الخاجة إلى أن هذه الحملة حققت نجاحاً واسعاً خلال السنوات الماضية، وحصدت في عام 2021 جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم/‏ الإيسيسكو للتطوع في تطوير المنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي، داعياً المحسنين والمحسنات إلى دعم كافة مشاريعها ومبادراتها الإنسانية التي تسهم في توفير مستقبل أفضل للطلبة، لاسيما أولئك الذين حرموا من حق التعليم.

هيئة الأعمال الخيرية
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