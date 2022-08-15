برامج تدريبية للباحثين عن عمل في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

نظمت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة متمثلة بإدارة التوطين والمواهب الوظيفية، بالتعاون مع مؤسسة التعليم لأجل التوظيف والبعثة الأميركية في الإمارات، برنامجاً تدريبياً تضمن تسع ورش تدريبية في ريادة الأعمال، استهدف الباحثين عن عمل.

ركز البرنامج التدريبي على أهم الوسائل والمنهجيات التي تدعم ريادة الأعمال، مفهوم الريادة وإنشاء الأفكار التجارية والتقييم الذاتي للمشاريع ودراسة السوق وجمع الآراء والتسويق، ومقدمة في المحاسبة والدورة المحاسبية والموازنة وتحليل التسعير والتكاليف وإدارة العمليات وعرض المشاريع.

يأتي البرنامج التدريبي كجزء من مبادرات محور الممكنات الذي تقوده الدائرة ضمن استراتيجية دعم الكوادر البشرية المواطنة في مجال ريادة الأعمال، واختتم البرنامج بعرض المنتسبين لخطط عمل لمشاريع مستقبلية مبتكرة، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج17 مشاركاً.