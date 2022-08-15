«الوطني للتأهيل» يختتم الملتقى الصيفي

أبوظبي (وام)

اختتم المركز الوطني للتأهيل الملتقى الصيفي الرابع للطلبة، الذي عقد خلال الفترة من 18 يوليو إلى 11 أغسطس الجاري للبنين والبنات الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاماً. ويهدف الملتقى إلى صقل المهارات الحياتية وتنميتها، بالإضافة إلى شغل أوقات الطلبة خلال الإجازة بأنشطة تثقيفية وترفيهية هادفة.

وقال الدكتور عارف الشحي المدير التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل: إن الملتقى الصيفي للطلبة يعتبر جزءاً من برامج المركز الهادفة لاستغلال أوقات الطلبة في ما يفيدهم وينفعهم في المجتمع..لافتاً إلى أنه تم التركيز هذا العام على تحقيق عدة أهداف تشمل تنمية المهارات الاجتماعية، كالذكاء العاطفي والمهارات القيادية وكيفية اتخاذ القرار الصحيح وإدارة المشاريع والتعامل مع ضغط الأقران، إضافة إلى التعاون مع مؤسسة الإمارات لتعزيز مفهوم وأهمية التطوع، وكذلك تمت توعية الطلاب بأهمية الإسعافات الأولية والتدرب على الإجراءات المناسبة، كما تمت توعيتهم وتثقيفهم عن أضرار المواد المخدرة وتأثيرها السلبي ومخاطرها على حياة الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى ضرورة معرفة مخاطر إدمان ألعاب الإنترنت وألعاب الفيديو على الصحة الجسدية والعقلية والبدائل الصحية لها.

وقال الدكتور أنس فكري مدير إدارة الصحة العامة والبحوث بالإنابة بالمركز الوطني للتأهيل: إن الملتقى الصيفي في نسخته الرابعة تم تنظيمه على فترتين للطلبة الذكور من 18 إلى 28 يوليو 2022 وللطالبات من 1 إلى 11 أغسطس من خلال برنامج يومي في الفترة ما بين التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، تتضمن ورشاً تدريبية وتعليمية وبرامج توعوية في إطار تفاعلي بين الطلاب والمدربين المتخصصين.