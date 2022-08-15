«المنخفض الجوي» يتراجع و«الأرصاد»: تأثيره لا يزال قائماً

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تراجعت حدة المنخفض الجوي الذي تشهده الدولة، والذي أدى إلى طقس مغبر وغائم جزئياً إلى غائم، وسقوط أمطار على بعض المناطق، ورياح خفيفة إلى نشطة السرعة.

وأرجع المركز الوطني للأرصاد هذا التراجع إلى تحرك المنخفض جنوباً، الأمر الذي أسهم في انحسار تأثيره على الدولة عما كان متوقعاً. وتوقع سرور الدرة، المتنبئ الجوي في المركز، تحسن الرؤية الأفقية صباح اليوم في معظم مناطق الدولة، بعد تحسنها جزئياً أمس، لافتاً إلى احتمالية تكوّن سحب لوجود تأثير للمنخفض على سلاسل الجبال الشرقية، وبالتالي احتمالية هطول أمطار خلال الأيام المقبلة، خاصة على المناطق الشرقية.

لكنه قال: إنه على الرغم من تراجع حدة المنخفض، فإن تأثيره لا يزال قائماً بصورة محدودة.

وبشأن الأسباب التي أدت إلى الغبار، قال الدرة إنه غبار «معلق»، جاء نتيجة تحرك المنخفض بداية من عُمان، وساعده على الارتفاع عن الأرض هبوب الرياح الجنوبية الشرقية، متجهاً إلى مناطق الدولة، ما أسفر عن الغبار المحمل نتيجة خفته مع وجود الرياح المحملة، متوقعا تكون سحب ركامية على السلاسل الجنوبية شرق العين.

ولفت إلى انخفاض معدل الرؤية أمس إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق، منها سويحان ومطار أبوظبي ومدينة زايد بالظفرة، إضافة إلى منطقة العجبان التي انخفض فيها إلى 600 متر، وإلى 1100 متر في العين.

وأمس، سجلت «الطويين» في الفجيرة أعلى درجة حرارة في الدولة بواقع 47.5 درجة مئوية، وذلك في الساعة 13:15 بالتوقيت المحلي، وبارتفاع عن أول أمس والذي بلغت فيه أعلى درجة حرارة 44.8 في أبو الأبيض بأبوظبي، وذلك بعد انكسار حدة المنخفض الجوي. وهطلت أمطار خفيفة على بعض المناطق في الفجيرة والعين، في وقت دعا فيه الوطني للأرصاد إلى تجنب التعرض المباشر للغبار والعوالق الترابية، وإغلاق الأبواب والنوافذ لمنع دخول الغبار إلى المباني، وتوخي الحذر واتباع قواعد السلامة أثناء القيادة، ومتابعة نشرات الأحوال الجوية من الجهات الرسمية، مناشداً الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عن المركز، وعدم تداول الشائعات، خاصة مع وجود الغبار حتى الجمعة.

وتوقع المركز أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، مع احتمال تكوّن السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر، قد يصاحبها سقوط أمطار، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي، وكذلك في بحر عُمان. كما توقع المركز أن يكون طقس الغد غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، مع فرصة تكوّن السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر، قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون نشطة أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي، وبحر عُمان.