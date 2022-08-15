مساعدات جديدة من «الشارقة الخيرية» لمتضرري الأمطار

الشارقة (الاتحاد)

اعتمدت لجنة متضرري الأمطار التابعة لجمعية الشارقة الخيرية خلال اجتماعها برئاسة الدكتور يعقوب السعدي عضو مجلس الإدارة، حزمة القرارات التي تم اعتمادها بعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من عمليات حصر المتضررين، وذلك ضمن مساعيها لاحتواء المتأثرين بالمنخفض الجوي الذي تعرض له سكان المنطقة الشرقية في الذيد وخورفكان وبعض مناطق سكان إمارة الفجيرة.

وأفاد ناصر مسعود بلال، رئيس قطاع الفروع، مدير إدارة الجمعية في كلباء، عضو لجنة حصر متضرري الأمطار، إلى أن الاجتماع تداول أعداد الحالات التي قامت لجان البحث بزيارة منازلهم وتحديد نسبة الأضرار التي لحقت بها، حيث بلغت تلك الأعداد نحو 100 أسرة من المتضررين بتكلفة إجمالية بلغت 569 ألف درهم، مشيرا إلى أن اللجنة أقرت توزيع مساعدات الصيانة والأجهزة المنزلية في صورة نقدية بحسب احتياجات كل أسرة، وبمبالغ تتراوح ما بين 3 آلاف درهم وحتى 25 ألف درهم للأسرة الواحدة، وذلك على حسب حجم الأضرار التي تم رصدها من قبل لجان البحث الميدانية.

وأكد على أن اللجنة تواصل عملها بالتنسيق مع دائرة الخدمات الاجتماعية، وإدارة الإسكان الطارئ للانتهاء من دراسة كافة الأسر حيث تبذل الجمعية كافة مساعيها لضمان الاستقرار المعيشي لهم، وهي رسالة تعكس صورة مشرفة عن تلاحم مجتمع الإمارات بأفراده ومؤسساته على إغاثة الملهوفين والعمل على دعمهم بما يضمن لهم الحياة الكريمة. من جانبهم أعرب المستفيدون عن بالغ شكرهم لجمعية الشارقة الخيرية نظير ما قدمته من دعم لهم في ظل ما تعرضوا له من أضرار نتيجة المنخفض الجوي، مؤكدين أننا لمسنا حجم الجهد الذي قامت به فرق عمل الجمعية من خلال تواجدهم معنا لحظة بلحظة للتعرف على احتياجاتنا وتلبيتها، وقد تكفلت الجمعية بكلفة صيانة منازلنا التي تعرضت للتضرر وهو عمل ليس بجديد على إمارة الشارقة الباسمة.