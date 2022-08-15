نجاح المرحلة الأولى من برنامج «العلاج النفسي بمساعدة الحيوانات الأليفة»

دبي (الاتحاد)

نجحت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في تطبيق المرحلة الأولى لبرنامج «العلاج النفسي بمساعدة الحيوانات الأليفة» والذي يعد الأول من نوعه على المستوى الوطني. وأسهم البرنامج بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ومبادرة المرموم وشركة بوش باوز للحيوانات الأليفة، في تحقيق نتائج إيجابية على الحالات التي استخدم فيها، ضمن 131 جلسة علاجية استفاد منها 30 شخصاً من رعايا المؤسسة من فئتي النساء والأطفال. وكشفت المؤسسة عن نتائج تطبيق المرحلة الأولى خلال اجتماع عقدته برئاسة شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة مع شركائها في البرنامج، حيث حضر الاجتماع كل من: اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعقيد عبيد مبارك بن يعروف مدير إدارة أمن وحماية الشخصيات، والرائد صلاح خليفة المزروعي مدير إدارة التفتيش الأمني في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، كما تمت مشاركة النتائج مع بقية الشركاء في مبادرة المرموم، وشركة بوش باوز للحيوانات الأليفة.

وقالت المنصوري:

جاء تطبيق المبادرة في إطار تطوير طرق جديدة ومُبتكرة لدعم الأطفال والبالغين من ضحايا العنف والاستغلال، وتحسين قدرات التكيف والتفاعل لديهم، إلى جانب تحسين قدرتهم على أداء مهامهم الاجتماعية، والقدرة على إقامة علاقات صحية وإيجابية مع الآخرين والمحيطين بهم، وتحسين الحالة المزاجية لهم، ورفع معدلات السعادة وتخفيف الضغط النفسي.