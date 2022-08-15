«الصحة العالمية» تشارك في رعاية مؤتمر «النشاط البدني»

أبوظبي (وام)

أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة والجمعية الدولية للنشاط البدني عن مشاركة منظمة الصحة العالمية في رعاية النسخة التاسعة من مؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة، التي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر المقبل. وتؤكد مشاركة منظمة الصحة العالمية كراعٍ لهذا الحدث على أهمية النشاط البدني للصحة العامة، وعلى دوره في الحدّ من أعباء الأمراض غير المعدية وتحسين الأداء اليومي والصحة الذهنية والعافية. وتهدف نسخة هذا العام من مؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة إلى عقد حوارات فاعلة تركز على تشجيع جميع أفراد المجتمع على تبني التمارين الرياضية والأنشطة البدنية، من خلال جدول تثقيفي جذاب يتضمن ورش عمل وأحاديث وندوات يشارك فيها خبراء محليون وإقليميون ودوليون، كما يسعى المؤتمر إلى استكشاف فرص التعاون في تحقيق رؤية مشتركة تهدف للوصول إلى مجتمع يتمتع بالصحة والسلامة. وقال مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: «تمثل مشاركة منظمة الصحة العالمية القيّمة كراعٍ لهذا الحدث دعماً لرؤية إمارة أبوظبي الاستراتيجية في القطاع الصحي وشهادة على التقدم الذي حققته في هذا المجال، وتأثيرها على الساحة العالمية للصحة العامة. وتعدّ النسخة التاسعة من مؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة مناسبة بارزة على جدول أعمال الرعاية الصحية في أبوظبي، وتمهيداً لإطلاق حوارات فعالة حول دور التمارين والأنشطة البدنية في الارتقاء بسلامة المجتمعات وتعزيز الصحة الوقائية». من جهتها، قالت الدكتورة فيونا بول، رئيسة وحدة النشاط البدني في منظمة الصحة العالمية: «إن رعاية هذا المؤتمر توفر لنا فرصة تسليط الضوء على أهمية النشاط البدني في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ورفع مستوى الاهتمام ليس فقط بالفوائد الصحية، ولكن أيضاً بالسياسة الأوسع التي تحفز جميع الأعمار والقدرات على المشاركة وممارسة الرياضة وتمارين اللياقة البدنية أوالأساليب الأخرى التي ننشّط بها حركتنا خلال ممارساتنا اليومية».

خطة عمل

قال البروفيسور جاسبر شبرجين، رئيس الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة: «لقد تم تصميم برنامج المؤتمر ليتماشى مع خطة العمل العالمية بشأن النشاط البدني ومشاركة أحدث التطورات العلمية حول الأساليب الفعّالة لرفع مستوى النشاط البدني لدى الأفراد مع الباحثين والممارسين وصنّاع السياسات. وستكون هذه هي المرة الأولى التي ينعقد فيها المؤتمر في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط». وأضاف: «نعمل مع منظمة الصحة العالمية ومركز أبوظبي للصحة العامة لرفع مستوى النشاط البدني على جدول الأعمال في جميع أنحاء المنطقة، ودعم الجهود المبذولة في هذا المجال». وينعقد مؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة هذا العام تحت شعار «كلّ خطوة مهمّة».