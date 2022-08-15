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الإمارات

«الإمارات الصحية» تطلق التطبيق الذكي للرعاية

أمل كرمستجي
16 أغسطس 2022 01:53

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن إطلاقها التطبيق الذكي الجديد للخدمات الصحية، وذلك بهدف توفير حزمة من الخدمات التي تتضمن حجز موعد طبي، وطلب تقرير طبي، وتوفير الرعاية المتنقلة المنزلية، بالإضافة إلى استعراض الملف الطبي للمريض.
ويأتي إطلاق المؤسسة التطبيق الذكي الجديد، ضمن جهودها المتواصلة نحو تطوير المنظومة الرقمية، وفي إطار استراتيجياتها الهادفة إلى تطبيق الاستخدام الأمثل للقدرات الرقمية والتكنولوجية الحديثة، لضمان تعزيز أنماط الحياة الصحية بين مختلف أفراد المجتمع الإماراتي.
وقالت أمل كرمستجي مدير إدارة الدعم التقني بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية «إن المؤسسة حققت طفرة رقمية نوعية على مستوى منظومة العمل الحكومي ونجحت في تطوير خدماتها الرقمية محققة تقدماً لافتاً في مؤشرات التنافسية العالمية، ما أسهم في تعزيز مكانتها كإحدى أبرز الجهات الصحية الرائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي».
وأشادت كرمستجي بفريق العمل وحرصه على تطوير وإنجاز المشروع، لضمان تفوق الأداء الرقمي الذي أسهم في تعزيز كفاءة العمل، مؤكدة أن المؤسسة مستمرة في بذل مزيد من الجهود خلال مسيرتها الرائدة تجاه تعزيز منظومتها الرقمية وتطوير أدائها المؤسسي، في إطار توجيهات ورؤى القيادة الرشيدة، وبما يلبي احتياجات وتطلعات المتعاملين.

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
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