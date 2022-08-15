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يوم صحي للسيدات في متنزه الشريعة بأبوظبي

يوم صحي للسيدات في متنزه الشريعة بأبوظبي
16 أغسطس 2022 01:53

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الشهامة، يوماً رياضياً للسيدات في متنزه الشريعة، بالتعاون مع مركز هيلث دايت، وذلك بهدف التشجيع على تنمية مهارات أفراد المجتمع لتجنب الأمراض الشائعة، والتوعية بالدور الكبير للرياضة وأهميتها في حياة وسعادة الفرد، وكذلك التعريف بالمرافق والمناطق الرياضية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمركز بلدية الشهامة.
وتضمن اليوم المخصص للسيدات العديد من الفعاليات والفقرات التي تصب في التوعية الصحية والرياضية، حيث تم تقديم عرض تشجيعي لتعريف المشاركات بضرورة ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، وكذلك تأثيراتها الإيجابية على صحة الفرد. كما تضمنت فقرة الضيف حديثاً حول أهمية ممارسة الرياضة، التي تعد من الأنشطة البدنية الوقائية والعلاجية للعديد من الأمراض، مثل أمراض القلب، وتصلب الشرايين، وهشاشة العظام والسمنة، كما تقلل من مخاطر الإصابة بالسكري، هذا بالإضافة إلى تحسين الحالة النفسية والمعنوية للأشخاص الرياضيين وإمدادهم بالطاقة الإيجابية وتجديد النشاط.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
بلدية الشهامة
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