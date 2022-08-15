شرطة أبوظبي تستعرض جهود التدريب عبر الذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)

استعرضت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في شرطة أبوظبي جهودها في التدريب عبر الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في برنامج بلادنا أمانة والذي يبث في إذاعة اف ام أبوظبي.

وقال اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية أن الأكاديمية حددت رؤيتها من خلال 4 محاور رئيسية تضمنتها ورشة متخصصة لاستشراف المستقبل في التدريب، حول الواقع الافتراضي والمعزز للتدريب خلال الحقبة المقبلة، والذكاء الاصطناعي في مجال التدريب الذي سيتم فرضه في المستقبل القريب، والتدريب عن بُعد والهجين والتدريب الرقمي (كيف سيكون في الفترة المقبلة) وأنظمة المحاكاة والعاب الكمبيوتر والأجهزة الذكية التي ستستخدم كجزء رئيس في تنفيذ عمليات التدريب.

وأشار إلى ان الورشة ركزت على جلسات عصف ذهني ودراسات حالات تدريبية تطبيقية تدريبية جماعية وفردية ومناقشات وأسئلة تحليلية لبعض النماذج العالمية ومن خلالها تم تحديد المتغيرات التي سيشهدها عالم التدريب خلال الفترة المقبلة.

وأكد ان الاستثمار في بناء بنية رقمية متطورة لمنصات التدريب واستخدام التقنيات الحديثة في تقييم المواد والتفاعل مع المتدربين يعد ضرورة قصوى في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ومن خلالها يتم فرض التدريب الافتراضي والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتعلم باللعب والتركيز على تقنية الواقع الافتراضي.

وتحدثت المقدم الدكتورة مريم محمد البلوشي من إدارة المعاهد الشرطية والأمنية رئيس فريق التميز المؤسسي عن برامج الاكاديمية موضحة ان تد منظومة التدريب والتعليم والتدريب كبيرة ومتفرعة كونها جزء مهم من شرطة أبوظبي وتضم عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين على مستوى إمارة أبوظبي ومن خلال المنظومة يتم تصميم برامج تدريبية وفقا لدراسة العوامل المؤسسية المؤثرة من احتياجات قطاعات ووحدات تنظيمية والتوجهات الحكومية والتحديات الأمنية واستشراف المستقبل الشرطي والأمني والممارسات المتميزة العالمية.

وذكرت ان الأكاديمية تركز ايضاً على بناء ثقافات التميز والإبداع والابتكار واستشراف المستقبل وكلها تدخل في تصميم البرامج التدريبية في المجالات الشرطية والأمنية والميداني والسلوك الإداري.

وقالت المقدم الدكتورة الشيماء طالب حسين نائب مدير مركز التدريب الافتراضي: إن التدريب الافتراضي يعد من أحدث الأساليب في العملية التدريبية عالميا وقد تبنت شرطة أبوظبي أحدث التقنيات العالمية المتوفرة بالعالم في عملية التدريب وتشمل تدريب الواقع الافتراضي، باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي وتقنيات المحاكاة وتقنيات الذكاء الاصطناعي بالإضافة للتدريب عن بعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي.